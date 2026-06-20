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和好了？泰勒絲傳邀請布蕾克萊芙莉參加婚禮

編譯俞仲慈／即時報導
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泰勒絲(左)與布蕾克萊芙莉(右)2024年2月11日在拉斯維加斯觀看NFL比賽。...
泰勒絲(左)與布蕾克萊芙莉(右)2024年2月11日在拉斯維加斯觀看NFL比賽。(路透)

歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)與花邊教主布蕾克萊芙莉(Blake Lively)一度因立場不合而鬧翻，不過最近正在緊鑼密鼓籌辦婚禮的泰勒絲決定伸出橄欖枝，邀請昔日閨密參加婚禮，希望言歸於好。

根據八卦新聞Page Six報導，知情人士20日向每日郵報(Daily Mail)證實，泰勒絲與萊芙莉兩人「已經透過電話交談」並補充道：「泰勒絲身邊的人都知道萊芙莉可能出席婚禮，即便她不去，也絕非因為她不受歡迎。」

另一位消息人士也宣稱：「萊芙莉即將迎來第二次機會，她們已經進行某種試探性對話，以重建彼此信任，如今泰勒絲態度轉變，萊芙莉也慢慢重新融入泰勒絲圈子。」

報導指出，電影「失蹤網紅」(Simple Favor)女主角、現年38歲的萊芙莉已經選好禮服，極可能出席婚禮，第三位消息人士也宣稱「她不想被人認為拒絕參加婚禮」，因為「形象對她來說非常重要」，不過雙方經紀人未向證實此事。

36歲的泰勒絲與萊芙莉原本是形影不離的好閨密，卻因為萊芙莉與電影「到我們為止」(It Ends with Us)導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)的職場性騷擾風波，還設局將無辜的泰勒絲捲入，導致兩人關係破裂，因此早在今年5月就有報導泰勒絲不打算邀請萊芙莉參加婚禮。

不過根據解封的法庭文件顯示，萊芙莉曾試圖與歌壇天后修復關係，因此在性騷擾官司落幕後，當時即有知情人士預告萊芙莉收到婚禮邀請函的可能性「大大增加」。

另外萊芙莉的官司還掀起一個案外案，法庭文件披露後，讓泰勒絲另一位閨密、也就是影星麥爾斯泰勒(Miles Teller)妻子克萊(Keleigh Teller)決定和泰勒絲保持距離，知情人士透露「克萊不想捲入其中，而且不敢相信她們兩人有那種對話。」

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人已經透過電話交談，並開始試探性修復關係；泰勒絲身邊人士也認為，萊芙莉出席婚禮的可能性正在上升。

  • 內文提到，萊芙莉捲入《到我們為止》相關職場性騷擾風波，還把無辜的泰勒絲牽進去，導致兩人關係破裂，先前甚至傳出不會邀請她。

  • 法庭文件曝光後，泰勒絲另一位閨密、麥爾斯泰勒的妻子克萊也選擇與她保持距離，原因是她不想捲入風波，且對相關對話感到難以置信。

泰勒絲

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