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戲說從頭╱泰勒喬伊化身天才女騙子 黑吃黑逼上亡命之路

記者廖福生／綜合報導
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此次安雅泰勒喬伊將突破過往形象，挑戰高張力犯罪動作題材。（圖／Apple TV提...
此次安雅泰勒喬伊將突破過往形象，挑戰高張力犯罪動作題材。（圖／Apple TV提供）

暌違近6年，曾以「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）榮獲金球獎視后的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）將重返小螢幕，領銜主演並身兼監製，帶來全新影集「幸運女神」（Lucky）。此次安雅泰勒喬伊將突破過往形象，挑戰高張力犯罪動作題材，化身遊走於謊言與生死邊緣的天才女騙子。

對領銜主演兼監製的安雅泰勒喬伊而言，參與「幸運女神」讓她得以從更全面的角度投入創作，並深刻影響了她對角色的詮釋。她也進一步分享了走進「幸兒」內心世界的體會：「一讀完『幸運女神』，我立刻對這位無法停下來、渴望擁有安定生活的女人產生強烈共鳴。而我也對先天與後天這個概念很感興趣。她能洞察身邊所有人、卻無法看清自己的矛盾特質，這本身就很有意思。我喜歡這個女人試圖掙脫既有生存模式、重新定義自我的掙扎，我想很多人都能感同身受。」

監製瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）回憶起當年首次讀到原著時的心情：「我讀了原著小說，完全被這個角色迷住了，幸兒是個身陷困境的騙徒，她與搭檔犯了罪，而對方在故事的一開始就拋下了她，我當下就深深被吸引。」

談到這部影集對她的吸引力，她表示：「她是個前所未見的全新角色。我們很少看一個女騙徒支撐起整個故事宇宙，她比所有人都聰明，看穿全局，總能領先四步。她是一位獨一無二的動作巨星。」

「幸運女神」改編暢銷作家瑪麗莎斯塔普利（Marissa Stapley）的同名小說，曾登上「紐約時報」暢銷排行榜，也是瑞絲薇斯朋所創辦的讀書俱樂部精選書籍之一。

故事講述天才女騙子「幸兒」（安雅泰勒喬伊飾）在一場數百萬美元的搶劫行動中陷入危機，被迫踏上亡命之旅。在FBI與冷血犯罪首腦的雙面夾擊下，幸兒必須奮力求生，尋找一條能夠徹底改寫命運的出路。

精華 FAQ

  • 她飾演天才女騙子「幸兒」，一名能洞察他人卻看不清自己的女子。角色在搶劫案失控後被迫逃亡，必須在謊言、危機與追殺中尋找生路。

  • 故事從一場數百萬美元搶劫案出錯開始，幸兒捲入危局後展開亡命之旅。她同時遭到FBI與冷血犯罪首腦夾擊，得想辦法改寫自己的命運。

  • 安雅認為角色兼具矛盾與自我掙扎，能引發共鳴；瑞絲薇斯朋則被這位前所未見的女騙徒吸引，認為她能撐起整個故事宇宙，且聰明又獨特。

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