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貝克漢長子世界盃廣告賣「豪門恩怨」 惹眾怒

記者廖福生／綜合報導
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貝克漢長子布魯克林拍攝廣告意外引來爭議。(路透資料照片)
貝克漢長子布魯克林拍攝廣告意外引來爭議。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

布魯克林為外送平台拍攝世足廣告，卻以家庭失和為梗暗示無法到場看球，遭歐美網友痛批消費家醜並引發公關風暴。

2026世界盃足球賽熱潮席捲全球，各大品牌瘋搶這波百億商機，而英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）卻因一支新廣告活生生踩到輿論地雷。

布魯克林近日為知名外送平台DoorDash拍攝世足主題廣告，片中他一言難盡地吐出：「為什麼我在家裡看世界盃？這是個很長的故事…」字裡行間大玩「家庭失和」梗，試圖以此幽默一把，未料弄巧成拙，引來歐美網友排山倒海地砲轟。

在這支引發巨大爭議的廣告中，布魯克林身穿休閒服坐在奢華的自家沙發上，看似愜意地一邊吃著外送、一邊準備觀賞世足。諷刺的是，桌上還刻意擺放著珍貴的世界盃門票，營造出「有票卻去不了現場」的微妙氛圍。

隨後，布魯克林對著鏡頭幽幽地說：「你可能很好奇，為什麼我在家裡看2026世界盃，這是個很長的故事。」畫面此時更啪地打上「事情很複雜，之後再說」的英文字幕，幾乎是將豪門恩怨當成懸疑片在賣關子。

但儘管老爸曾在場上發光發熱，身為長子的布魯克林卻在廣告裡大玩陰謀論，暗示自己「被排擠」只能孤零零待在家，也被外界解讀是公開向父母隔空叫板，坐實了延燒一年多的家族內鬨傳聞。布魯克林與富豪千金妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）近年與貝克漢家族的關係降到冰點。

無數歐美網友在社群上瘋狂洗版，無情狂酸，「這一點也不好笑，手段太低劣了」、「啃老啃到拿家醜出來換錢，太可悲」、「全天下大概只有他會把跟父母鬧翻拿來當外送廣告的賣點」，讓這支原本主打熱血看球的商業廣告，意外演變成一場難以收拾的公關災難。

精華 FAQ

  • 他為知名外送平台DoorDash拍攝2026世界盃主題廣告，內容原本想結合看球熱潮與幽默情境，卻因情節設計過度觸碰家族話題而惹出爭議。

  • 因為廣告刻意用「家庭失和」包裝布魯克林無法到場看球的情境，還暗示與父母關係複雜，讓不少人認為他在拿家醜當行銷賣點。

  • 報導指出，原本主打熱血世足氛圍的商業廣告，最後反而因爭議性內容與網友砲轟，演變成一場難以收拾的公關災難。

貝克漢 世界盃 DoorDash

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