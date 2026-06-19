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艾美亞當斯「恐怖角」扮律師 笑稱「我永遠是對的」

記者廖福生／綜合報導
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艾美亞當斯透露，自己也曾做出過錯誤選擇。(圖／APPLE TV提供)
艾美亞當斯透露，自己也曾做出過錯誤選擇。(圖／APPLE TV提供)

AI摘要

文章摘要整理：

艾美亞當斯在《恐怖角》改編影集中飾演律師安娜，談及角色與自身對錯誤選擇的反思，也強調女性創作者能為驚悚敘事帶來更多層次。

艾美亞當斯（Amy Adams）近期主演經典驚悚神作「恐怖角」(Cape Fear)改編的全新影集，此次她飾演辯護律師「安娜」，在為囚犯辯論的同時，也不斷面對著自己過去試圖以謊言建築的內疚與不安。她日前受訪時透露，自己也曾做出過錯誤選擇。

「恐怖角」探索了即使是正確的選擇也可能導致毀滅性的後果，艾美亞當斯認為，每個人在做選擇的那刻，都相信自己可能是出於正確的原因，或為了大局而做出錯誤的事，「我認為這取決於你是透過誰的眼睛來看待」。

她自爆過去當然曾有過選擇錯誤：「我們都犯過錯誤！但我無法具體指出來，因為我不想提醒我的丈夫，或者給他任何可以用來證明我『曾經犯錯過』的把柄。」她更開玩笑直說自己絕對不會認錯：「我永遠是對的！」

艾美亞當斯也提到，情感上的暴露有時甚至比身體上的危險感覺更殘酷，「有時候，被逼著去面對過去不想正視的一切是很恐怖的，所以當有人拿著鏡子提醒你尚未解決的事情和真相時，那根本就是一場惡夢。」

此次「恐怖角」中，有女性擔任執行製作人職位，艾美亞當斯認為，團隊裡有女性的聲音非常重要，能為驚悚和恐怖項目中講述女性故事的方式帶來不同的視角，「在這部劇中我很幸運能夠提出我的想法，同時我們也有一些很棒的女導演，讓安娜不僅僅是一個被動做出反應的角色，而是讓她在家庭關係中也有一個非常深厚的故事，並創造出更多立體感。」

精華 FAQ

  • 她在這部改編影集中飾演辯護律師安娜，主要戲份圍繞為囚犯辯護，同時面對自己過去以謊言掩蓋而留下的內疚與不安。

  • 她認為人們在做決定時，往往都相信自己是基於正確理由，或為了大局而行動；但結果未必如此，關鍵在於從誰的角度來看待。

  • 她指出團隊裡有女性聲音很重要，能讓驚悚與恐怖題材中女性故事的表達更有視角，也讓安娜不只是反應型角色，而更具家庭深度。

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