跟蹤莎賓娜卡本特、揚言殺害她親友 男被判5年禁制令
洛杉磯郡法院對多次跟蹤、闖入住處並威脅莎賓娜卡本特親友的男子，核發五年禁制令，莎賓娜稱其行徑已造成嚴重精神創傷。
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洛杉磯郡法院對多次跟蹤、闖入住處並威脅莎賓娜卡本特親友的男子，核發五年禁制令，莎賓娜稱其行徑已造成嚴重精神創傷。
洛杉磯郡高等法院日前對一名企圖闖入歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)住處十幾次的男子，發出五年禁制令，要求該男必須遠離莎賓娜卡本特、她的姊姊及姊姊的伴侶。
美聯社報導，31歲男子阿普爾蓋特(William Applegate)在聽證會上表示，他與莎賓娜卡本特參與一項機密軍事計畫，攸關國安，因此必須盡快在一起。
該男5月透過物業潛入莎賓娜卡本特家，並在正門襲擊保全隨後被捕。他還瘋狂寄送充滿威脅性的宗教郵件給經紀人，甚至揚言要殺害她的親友，讓莎賓娜卡本特與家人每天生活在極度恐懼中。
莎賓娜卡本特在法庭紀錄中強調，該男對她而言完全是陌生人，她沒有任何意願與他見面。她直言對方的妄想與失控已超出粉絲界線，「他妄想要認識我，說我正在等待他的到來，他對我有一種危險、妄想且失去理智的執念，而且持續跟蹤、侵入與監視，已對我造成嚴重精神創傷。」事件引發好萊塢高度關注，經紀團隊已全面升級住處周邊維安。
該男被釋放後又跟到莎賓娜卡本特的住處，法官於5月29日核發臨時禁制令。該男在法庭上坦承所有跟蹤行徑，聲稱是因為莎賓娜卡本特希望他現身。該男強調，如果莎賓娜卡本特親口要求他遠離，他會非常樂意照辦。
莎賓娜卡本特曾於2014年至2017年主演迪士尼頻道(Disney Channel)情境喜劇「蕾蕾看世界」(Girl Meets World)，近年憑藉2024年的專輯「微甜」(Short n' Sweet)，以及暴紅單曲「Espresso」、「Please Please Please」迅速攀上流行樂壇巔峰，近期推出「Man's Best Friend」也拿下葛萊美(Grammys)大獎。
洛杉磯郡高等法院核發五年禁制令，要求該男子遠離莎賓娜卡本特、她的姊姊及姊姊的伴侶，並限制其接近相關人士，以防止再度騷擾與威脅。 他多次企圖闖入莎賓娜家中，曾透過物業潛入並襲擊保全，還寄送充滿威脅的宗教郵件給經紀人，甚至揚言殺害她的親友。 她表示自己完全不認識對方，也無意見面，認為其妄想、失控且危險，持續跟蹤、侵入與監視已讓她承受嚴重精神創傷。
精華 FAQ
洛杉磯郡高等法院核發五年禁制令，要求該男子遠離莎賓娜卡本特、她的姊姊及姊姊的伴侶，並限制其接近相關人士，以防止再度騷擾與威脅。
他多次企圖闖入莎賓娜家中，曾透過物業潛入並襲擊保全，還寄送充滿威脅的宗教郵件給經紀人，甚至揚言殺害她的親友。
她表示自己完全不認識對方，也無意見面，認為其妄想、失控且危險，持續跟蹤、侵入與監視已讓她承受嚴重精神創傷。
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