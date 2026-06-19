「水行俠」傑森摩莫亞變「暴狼」 「從小就愛這角色」

「水行俠」男星傑森摩莫亞每日花三小時變身「暴狼」。(圖／華納兄弟提供)

AI摘要 文章摘要整理： 傑森摩莫亞在《超少女》中化身反英雄暴狼，靠三小時特效化妝完成造型，並坦言這是人生夢想成真，早已主動向DC表達想演此角。

DC宇宙最新電影「超少女」(Supergirl)除了以「超少女」、「超狗」氪普托作為主角登場以外，最大驚喜莫過於曾以電影「水行俠」(Aquaman)系列在全球創下亮眼票房的傑森摩莫亞(Jason Momoa)，這次將徹底顛覆英雄形象，化身宇宙中最危險、最無法預測的反英雄「暴狼」。

為了完美呈現這位粗獷狂放的賞金獵人角色，傑森摩莫亞不僅每天花費超過三小時進行全身特殊化妝，打造標誌性的戰鬥造型與辮髮風格，更直言這次演出對他而言是「人生夢想成真」，從英雄晉升為反英雄的轉變，也成為本片最受矚目的亮點之一。

傑森摩莫亞透露，自己從小就是超級英雄電影的忠實觀眾，無論是「超人」(Superman)或「蝙蝠俠」(Batman)，都曾深深影響他進入影視產業的初衷，也讓他對這類角色始終充滿熱情。不過他也坦言，在眾多英雄與反派角色之中，真正讓他著迷的其實是「暴狼」，因為這個角色既不完全代表正義，也不純粹屬於邪惡陣營，而是完全依照自身規則行動的存在。

「暴狼有一種介於混亂與信念之間的自由，毫無道德感可言，這才是最吸引我的地方，」他也笑說，「我從小就收藏所有暴狼漫畫，對這個角色的熱愛早已根深柢固，我一直都知道，我一定要演他！」

日前受訪時，傑森摩莫亞也被問到如果能擁有一項超能力會選擇什麼，他毫不猶豫表示「暫停時間」。不過他隨即露出神秘笑容補充「但我不能告訴你為什麼」，這句耐人尋味的回答也引發粉絲熱烈猜測。

此外，DC工作室共同負責人詹姆斯岡恩(James Gunn)與製片彼得薩弗蘭(Peter Safran)也透露，早在DC宇宙重啟初期，傑森摩莫亞就曾主動傳訊息表達強烈意願，甚至只傳來四個大寫字母：「LOBO(暴狼)」。

詹姆斯岡恩表示，暴狼將在「超少女」的星際旅程中正式登場，並成為主角超少女與夥伴必須面對的強大存在。他透露，「如果你了解暴狼，就會知道這絕對不會是一場輕鬆的相遇」。本片也將透過這個角色，展現全新DC宇宙更狂放、無法預測的一面。