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「有票去不了現場」布魯克林世界盃廣告 暗示貝克漢家族鬧劇卻翻車

記者廖福生／即時報導
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英國足球傳奇大衛貝克漢的長子布魯克林。(路透資料照片)
英國足球傳奇大衛貝克漢的長子布魯克林。(路透資料照片)

2026世界盃足球賽熱潮席捲全球，各大品牌瘋搶這波百億商機，而英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）卻因一支新廣告活生生踩到輿論地雷。

他近日為知名外送平台DoorDash拍攝世足主題廣告，片中他一言難盡地吐出：「為什麼我在家裡看世界盃？這是個很長的故事……」字裡行間大玩「家庭失和」梗，試圖以此幽默一把，未料弄巧成拙，引來歐美網友排山倒海的砲轟。

在這支引發巨大爭議的廣告中，布魯克林身穿休閒服坐在奢華的自家沙發上，看似愜意地一邊吃著外送、一邊準備觀賞世足。諷刺的是，桌上還刻意擺放著珍貴的世界盃門票，營造出「有票卻去不了現場」的微妙氛圍。

隨後，布魯克林對著鏡頭幽幽地說：「你可能很好奇，為什麼我在家裡看2026世界盃，這是個很長的故事。」畫面此時更啪地打上「事情很複雜，之後再說」的英文字幕，幾乎是將豪門恩怨當成懸疑片在賣關子。

▲ 影片來源：X＠DoorDash（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這番「騷操作」隨即點燃英國媒體與大批網友的敏感神經。眾所皆知，大衛貝克漢曾三度披上英格蘭戰袍征戰世足，更是當代足球的神格化象徵，近期更是頻繁現身各大世足官方活動。

但儘管老爸曾在場上發光發熱，身為長子的布魯克林卻在廣告裡大玩陰謀論，暗示自己「被排擠」只能孤零零待在家，也被外界解讀是公開向父母隔空叫板，坐實了延燒一年多的家族內鬨傳聞。

事實上，布魯克林與百億千金妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）近年與貝克漢家族的關係降到冰點。不僅多次缺席家族重要聚會，就連老爸大衛貝克漢先前的50歲大壽派對、甚至是日前在洛杉磯好萊塢星光大道獲頒專屬星星的榮耀時刻，其餘三名子女皆盛裝出席力挺，唯獨這位「大少爺」連個影子都沒見到。

原本外送平台想藉由這對頂級名流父子的微妙話題，搶攻世足期間的「宅家看球經濟」，精準收割流量與曝光。然而，這種將家庭失和悲情包裝成行銷素材的手段，卻徹徹底底惹毛了觀眾。

無數歐美網友在社群上瘋狂洗版，無情狂酸：「這一點也不好笑，手段太低劣了」、「啃老啃到拿家醜出來換錢，太可悲」、「全天下大概只有他會把跟父母鬧翻拿來當外送廣告的賣點」，讓這支原本主打熱血看球的商業廣告，意外演變成一場難以收拾的公關災難。

精華 FAQ

  • 廣告把他與家人失和的傳聞當成笑點，還安排他坐在家中看球、桌上擺著門票，明顯影射自己有票卻無法到場，讓觀眾感到是在消費家務事。

  • 片中他說「這是個很長的故事」，字幕又寫著「事情很複雜」，再加上只在家裡看世足的設定，讓外界解讀為他在影射自己與父母關係疏離。

  • 歐美網友大多批評廣告不好笑、手法低劣，認為把家醜拿來換流量很可悲；媒體也指出，原本想借世足熱度炒話題，最後卻變成負面公關危機。

布魯克林 世界盃 貝克漢

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