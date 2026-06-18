曾為「星際寶貝」、「七夜怪談」配音 35歲黛薇雀絲驟逝

童星出身的女星黛薇雀絲，驚傳16日因腦膜炎及敗血症離世，享年35歲。 （取材自Instagram）

曾為迪士尼 經典動畫「星際寶貝」主角莉蘿配音，並因演出好萊塢 版「七夜怪談西洋篇」中貞子一角廣為人知的美國女星黛薇雀絲（Daveigh Chase），驚傳於美國時間16日辭世，享年35歲。

根據「TMZ」報導，黛薇雀絲本月稍早因營養不良被送往洛杉磯 醫院治療，之後病情惡化，陸續出現腦膜炎及血液感染，最終因器官衰竭不幸離世，男友羅伊赫南德茲（Roy Hernandez）也已對外證實噩耗。

黛薇雀絲童星出身，2002年替迪士尼動畫「星際寶貝」女主角莉蘿獻聲，一舉打開知名度，之後也持續參與系列作品配音。此外，她也是宮崎駿經典動畫「神隱少女」美國英語版女主角千尋的配音員，陪伴無數觀眾成長。

除了配音成績亮眼，她在電影圈同樣留下代表作，其中最令人印象深刻的，就是在好萊塢版「七夜怪談西洋篇」飾演陰森駭人的貞子，精湛演出讓她獲得MTV電影獎「最佳反派」肯定。之後她也加入HBO影集「三棲大丈夫」（Big Love）演出，在描述摩門教多重婚姻家庭的故事中，於五季共32集飾演朗達沃默（Rhonda Volmer）。

不過，黛薇雀絲成年後演藝事業逐漸沉寂，反而數度因法律糾紛躍上新聞版面，包括涉嫌偷竊BMW跑車，以及因持有管制藥品遭警方逮捕等事件，都曾引發外界關注。

如今35歲驟然離世，讓不少影迷感到不捨，大批粉絲也湧入她的社群平台留言悼念，緬懷這位曾以配音與演技陪伴一代觀眾成長的童星。

女星黛薇雀絲曾為日本動畫「神隱少女」英文版配音。（取材自Ｘ平台）