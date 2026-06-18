妻曾稱他「靈魂伴侶」 鄉村歌手果凍捲10年婚姻告終

知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)結束長達10年婚姻，訴狀顯示，他與妻子已於5月9日分居。(美聯社)

從饒舌轉換跑道的知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)，已向法院提交離婚申請，結束長達10年的婚姻。

美聯社報導，「果凍捲」在田納西州 富蘭克林市(Franklin)提交的訴狀中，將離婚理由列為「不可調和的矛盾」(irreconcilable differences)。兩人於2016年在拉斯維加斯結婚。訴狀顯示，兩人於5月9日分居。

「果凍捲」本名傑森．德佛(Jason DeFord)，今年稍早以專輯「美麗破碎」(Beautifully Broken)榮獲3項葛萊美 獎(Grammys)，其中包括最佳當代鄉村專輯獎，與布蘭登．雷克(Brandon Lake)合作「經歷爭戰的讚美」(Hard Fought Hallelujah)，也榮獲葛萊美最佳當代基督教音樂。

在發表獲獎感言時，「果凍捲」感謝他的妻子艾麗莎．德佛（Alisa DeFord，藝名Bunnie Xo），他說，「沒有妳，我的人生永遠不會改變。我可能早就死了，或者進了監獄。」

這位納許維爾(Nashville)本地歌手的歌曲多以如何克服逆境為主題，以及他從毒品及監獄中走出來的漫長道路。他向廣大聽眾講述自己的救贖歷程，從監獄服刑到演唱會，甚至到國會也分享他的故事並說明芬太尼的危害。

「果凍捲」14歲就在矯正中心度過且前科累累，入獄多達約40次，包括17歲時與兩名持槍同夥，搶走被害人家中350元現金；23歲時座車被警方查獲大麻與毒品，接受長達8年的法院管束監督。

去年12月，在朋友與社區領袖紛紛聲援之後，田納西州長李伊(Bill Lee)簽署一份33人特赦令，名單包括歌手「果凍捲」，肯定他多年來走過的自新之路。

在今年2月出版的回憶錄中，Xo寫說，「果凍捲」是她的「靈魂伴侶」(soulmate)，並表示正是真摯的感情讓他們攜手走過人生的起伏。