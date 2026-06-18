我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

妻曾稱他「靈魂伴侶」 鄉村歌手果凍捲10年婚姻告終

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)結束長達10年婚姻，訴狀顯示，他與...
知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)結束長達10年婚姻，訴狀顯示，他與妻子已於5月9日分居。(美聯社)

從饒舌轉換跑道的知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)，已向法院提交離婚申請，結束長達10年的婚姻。

美聯社報導，「果凍捲」在田納西州富蘭克林市(Franklin)提交的訴狀中，將離婚理由列為「不可調和的矛盾」(irreconcilable differences)。兩人於2016年在拉斯維加斯結婚。訴狀顯示，兩人於5月9日分居。

「果凍捲」本名傑森．德佛(Jason DeFord)，今年稍早以專輯「美麗破碎」(Beautifully Broken)榮獲3項葛萊美獎(Grammys)，其中包括最佳當代鄉村專輯獎，與布蘭登．雷克(Brandon Lake)合作「經歷爭戰的讚美」(Hard Fought Hallelujah)，也榮獲葛萊美最佳當代基督教音樂。

在發表獲獎感言時，「果凍捲」感謝他的妻子艾麗莎．德佛（Alisa DeFord，藝名Bunnie Xo），他說，「沒有妳，我的人生永遠不會改變。我可能早就死了，或者進了監獄。」

這位納許維爾(Nashville)本地歌手的歌曲多以如何克服逆境為主題，以及他從毒品及監獄中走出來的漫長道路。他向廣大聽眾講述自己的救贖歷程，從監獄服刑到演唱會，甚至到國會也分享他的故事並說明芬太尼的危害。

「果凍捲」14歲就在矯正中心度過且前科累累，入獄多達約40次，包括17歲時與兩名持槍同夥，搶走被害人家中350元現金；23歲時座車被警方查獲大麻與毒品，接受長達8年的法院管束監督。

去年12月，在朋友與社區領袖紛紛聲援之後，田納西州長李伊(Bill Lee)簽署一份33人特赦令，名單包括歌手「果凍捲」，肯定他多年來走過的自新之路。

在今年2月出版的回憶錄中，Xo寫說，「果凍捲」是她的「靈魂伴侶」(soulmate)，並表示正是真摯的感情讓他們攜手走過人生的起伏。

精華 FAQ

  • 他在田納西州富蘭克林市提交訴狀，將離婚理由列為「不可調和的矛盾」。文件也顯示，兩人已於5月9日正式分居，婚姻因此走向終點。

  • 兩人於2016年在拉斯維加斯結婚，至今約維持了十年婚姻。訴狀指出，他們在今年5月9日分居，之後便進入法律上的離婚程序。

  • 妻子艾麗莎在今年2月出版的回憶錄中寫道，果凍捲是她的「靈魂伴侶」。她表示，正因彼此真摯的感情，兩人才得以一起度過人生中的起伏。

葛萊美 田納西州

上一則

63歲關之琳罕見現身商業活動 粉絲大讚凍齡奇蹟

下一則

「奉子成婚」？霍啟山、娜然傳已領證 郭晶晶成妯娌

延伸閱讀

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
36歲天后泰勒絲入選詞曲「名人堂」創最年輕女歌手紀錄

36歲天后泰勒絲入選詞曲「名人堂」創最年輕女歌手紀錄
好萊塢名導羅伯雷納之子弒親 還想拿父母基金當律師費

好萊塢名導羅伯雷納之子弒親 還想拿父母基金當律師費

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見