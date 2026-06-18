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演星艦迷航記、朱門恩怨走紅 98歲傳奇男星驚傳逝世

記者廖福生／綜合報導
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威廉史密瑟斯曾於美劇「朱門恩怨」（Dallas）中冷酷執行長「傑瑞米溫德爾」一角...
威廉史密瑟斯曾於美劇「朱門恩怨」（Dallas）中冷酷執行長「傑瑞米溫德爾」一角紅遍全球。(取材自X平台)

曾以經典美劇「朱門恩怨」(Dallas)中冷酷執行長「傑瑞米溫德爾」一角紅遍全球的美國男星威廉史密瑟斯(William Smithers)，日前驚傳於加州聖巴巴拉不幸辭世，享壽98歲。其發言人雖證實死訊，但並未透露更多細節。

事實上，威廉史密瑟斯在好萊塢地位崇高，一生參與超過400部影視與舞台劇作品。他早年從百老匯發跡，曾與傳奇影后奧莉薇亞德哈維蘭大飆《羅密歐與茱麗葉》，1965年轉戰洛杉磯後，更接連演出「星艦迷航記」、「惡魔島」等家喻戶曉的影史巨作。

不過，威廉最為人津津樂道的，除了螢幕上的精湛演技，還有他戲外「敢愛敢恨」的硬骨頭個性。他過去在「朱門恩怨」中出演50集，與賴瑞哈格曼的商場明爭暗鬥堪稱影史經典，但他生前受訪時曾大膽爆料，當時該劇的「片酬其實非常少」，最後他甚至因為嚴重的薪資糾紛，和劇組談不攏數字而「憤而離職」，霸氣舉動在當年引發不小轟動。

不僅如此，威廉一生中最驚天動地的世紀事件，莫過於在1976年槓上電影巨頭米高梅(MGM)。當時他因不滿排名與薪資問題怒告米高梅違約，沒想到竟遭到高層放話恐嚇，威脅他若執意提告，就要動用黑勢力將他「徹底逐出影視圈封殺」！

儘管當時連律師都警告這可能會葬送演藝生涯，但威廉仍堅持「小蝦米對抗大鯨魚」力抗不公。令人敬佩的是，他最終贏得了這場致命官司，該案至今更成為美國「娛樂法」的經典教科書教材。

威廉史密瑟斯在2000年代後，回歸最愛的劇場與廣播，直到生命最後一刻都奉獻給了演藝事業。如今隨著他的離世，那段敢於對抗好萊塢體制的傳奇風骨，也正式劃下句點。

精華 FAQ

  • 他最廣為人知的代表作是經典美劇朱門恩怨，並在劇中飾演冷酷執行長傑瑞米溫德爾，靠此角紅遍全球，也讓他成為八、九○年代觀眾熟悉的臉孔。

  • 內文指出，威廉史密瑟斯一生參與超過400部影視與舞台劇作品，早年從百老匯起家，之後又轉戰洛杉磯，持續在電影、電視與劇場領域發光發熱。

  • 他因不滿排名與薪資問題怒告米高梅違約，還一度遭恐嚇可能被封殺，但他仍堅持訴訟並最終勝訴，因此成為美國娛樂法常被引用的經典教學案例。

好萊塢 百老匯 洛杉磯

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