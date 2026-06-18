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觀影說劇／等了16年「史瑞克5」終於回歸 原班人馬獻聲

記者陳穎／綜合報導
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史瑞克(左)與費歐娜將在「史瑞克5」中，繼續克服難題。(圖／UIP提供)
史瑞克(左)與費歐娜將在「史瑞克5」中，繼續克服難題。(圖／UIP提供)

夢工廠動畫將於明年暑假再度帶領觀眾重返熟悉的童話世界，推出經典動畫系列最新續作「史瑞克5」(Shrek 5)。相隔16年推出續集，這部全球影迷期待已久的新作，不僅集結原班人馬回歸，更加入全新角色與世代接班元素，準備展開一場充滿歡笑與奇幻色彩的全新冒險。

陪伴觀眾超過20年的綠色食人妖史瑞克，再次由喜劇天王麥克邁爾斯( Mike Myers)獻聲演出，話癆驢子則由艾迪墨菲(Eddie Murphy)回歸配音，費歐娜公主也繼續由卡麥蓉狄亞茲(Cameron Diaz)詮釋，三大靈魂角色再度合體，成為影迷最期待的亮點之一。

此外，人氣女星千黛亞(Zendaya)也正式加入「史瑞克」宇宙，為史瑞克與費歐娜的女兒菲莉西亞配音。新生代演員馬塞洛赫南德茲(Marcello Hernandez)與斯凱勒吉桑多(Skyler Gisondo)，則分別聲演菲莉西亞的兩位兄弟弗格斯與法克爾，象徵系列正式邁向下一世代。

本片由「史瑞克」系列老班底康拉德威農(Conrad Vernon)與華特道恩(Walt Dohrn)共同執導。兩人皆長期參與「史瑞克」系列創作，對角色與世界觀相當熟悉。

康拉德威農曾參與「史瑞克2」導演團隊，之後執導「馬達加斯加3：歐洲大圍捕」及「怪獸大戰外星人」，同時也是人氣角色薑餅人「小薑」的配音員。華特道恩則曾擔任「史瑞克2」、「史瑞克三世」編劇及美術人員，後續更執導「魔髮精靈」系列作品，是夢工廠動畫的重要創意推手。

製作團隊方面，曾打造「魔髮精靈」系列的製片吉娜夏(Gina Shay )再度回歸操刀，而共同製片則找來克里斯梅勒丹德利(Chris Meledandri )加入。他同時也是照明娛樂創辦人，曾打造「神偷奶爸」、「小小兵」及「超級瑪利歐兄弟電影版」等全球賣座動畫作品。

共同導演則由曾參與「小小兵2：格魯的崛起」與長壽動畫影集「辛普森家庭」製作的 布萊德艾柏森(Brad Ableson)擔任。

自2001年首部「史瑞克」上映以來，這個改編自童書作家威廉史塔克(William Steig)作品的動畫系列，便以顛覆童話故事框架、充滿諷刺與幽默的風格席捲全球。首集更成為影史首部榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎的作品，成功寫下動畫電影新頁。

截至目前為止，「史瑞克」系列四部電影全球累積票房已突破29億美元，不僅發展出百老匯音樂劇、世界巡演舞台劇及主題樂園設施，更成為流行文化中最具代表性的動畫IP之一。「史瑞克5」預定2027年暑假上映。

精華 FAQ

  • 史瑞克5距離前一部續集已相隔16年，夢工廠目前預定於2027年暑假上映，讓等候多年的影迷終於迎來新作消息。

  • 史瑞克仍由麥克邁爾斯配音，驢子由艾迪墨菲回歸詮釋，費歐娜公主則繼續由卡麥蓉狄亞茲獻聲，三大核心角色再度合體。

  • 千黛亞將為史瑞克與費歐娜的女兒菲莉西亞配音，兩位新生代演員則飾演兄弟角色；導演與製片也由系列老班底及新夥伴共同打造。

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