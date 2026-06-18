西恩潘要執導2021年國會暴動案 傳布萊德利庫柏主演

3度贏得奧斯卡金像獎的西恩潘，將執導一部關於2021年1月6日美國國會大廈遭川普支持者闖入事件中，一名在場警察的電影。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西恩潘將自編自導，以2021年國會暴動為題材的新片。

西恩潘將自編自導，以2021年國會暴動為題材的新片。 重點二： 布萊德利庫柏正洽談主演，角色原型據稱來自真實人物。

布萊德利庫柏正洽談主演，角色原型據稱來自真實人物。 重點三：影片聚焦一名現場警察與事件相關人物的意外友誼。

華納兄弟(Warner Bros.)16日宣布，三度贏得奧斯卡 金像獎的西恩潘(Sean Penn)將執導新片，拍攝一部關於2021年1月6日美國國會大廈遭川普 支持者闖入事件中，一名在場警察的電影。

中央社綜合美聯社和法新社報導，西恩潘將根據自己撰寫的劇本執導這部尚未命名的電影。男星布萊德利庫柏(Bradley Cooper)正洽談擔任主角，但尚未達成協議。

西恩潘與華納兄弟的代表16日並未就電影主角發表評論，但表示這個角色是以真實人物為原型。

西恩潘曾於2022年出席聯邦眾議院特別委員會舉行、調查國會大廈事件的聽證會，當時他坐在事件發生時擔任華府警察的法諾(Michael Fanone)及霍吉斯(Daniel Hodges)之間。兩人都曾在事件當天到現場因應。

2021年1月6日川普支持者攻占國會大廈。（路透）

這部電影被形容為以「一段意想不到的友誼」為主題，預計將於2027年年中開始製作。

65歲、能導能演的西恩潘，今年稍早靠華納兄弟推出的「一戰再戰」(One Battle After Another)，生涯第三度摘下奧斯卡金像獎。

2021年1月6日的國會大廈事件，是美國社會巨大的分歧點，當時大批川普(Donald Trump)支持者闖入國會，試圖阻止參眾議院聯席會議認證拜登(Joe Biden)勝選的結果。

川普至今仍否認在2020年選舉中落敗，並多次稱參與國會事件的民眾為「愛國者」，並對部分承認襲警的支持者實施赦免與減刑。

華納兄弟目前正處於即將被派拉蒙天舞(Paramount Skydance)併購的階段。派拉蒙天舞執行長大衛．艾里森(David Ellison)，是川普盟友、甲骨文(Oracle)共同創辦人兼執行長賴瑞．艾里森(Larry Ellison)之子。

3度贏得奧斯卡金像獎的西恩潘，將執導一部關於2021年1月6日美國國會大廈遭川普支持者闖入事件中，一名在場警察的電影。(美聯社)