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「水行俠」變身「暴狼」圓夢 渴望超能力自嘲「無道德感」

記者廖福生／即時報導
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傑森摩莫亞每天花費超過3小時進行全身特殊化妝，將自己變身為暴狼一角。（圖：華納兄...
傑森摩莫亞每天花費超過3小時進行全身特殊化妝，將自己變身為暴狼一角。（圖：華納兄弟提供）

DC宇宙最新電影「超少女」（Supergirl）除了以「超少女」、「超狗」氪普托（Krypto）作為主角登場以外，最大驚喜莫過於曾「水行俠」（Aquaman）系列在全球創下亮眼票房、深受觀眾喜愛的傑森摩莫亞（Jason Momoa），這次將徹底顛覆英雄形象，化身宇宙中最危險、最無法預測的反英雄「暴狼」（Lobo）。

為了完美呈現這位粗獷狂放的賞金獵人角色，傑森摩莫亞不僅每天花費超過三小時進行全身特殊化妝，打造標誌性的戰鬥造型與辮髮風格，更直言這次演出對他而言是「人生夢想成真」，從英雄晉升為反英雄的轉變，也成為本片最受矚目的亮點之一。

傑森摩莫亞透露，自己從小就是超級英雄電影的忠實觀眾，無論是「超人」或「蝙蝠俠」，都曾深深影響他進入影視產業的初衷，也讓他對這類角色始終充滿熱情。不過他也坦言，在眾多英雄與反派角色之中，真正讓他著迷的其實是「暴狼」，因為這個角色既不完全代表正義，也不純粹屬於邪惡陣營，而是完全依照自身規則行動的存在。

他形容：「暴狼有一種介於混亂與信念之間的自由，毫無道德感可言，這才是最吸引我的地方」，他也笑說：「我從小就收藏所有暴狼漫畫，對這個角色的熱愛早已根深蒂固，我一直都知道，我一定要演他！」

日前受訪時，傑森摩莫亞也被問到如果能擁有一項超能力會選擇什麼，他毫不猶豫表示「暫停時間」，不過他隨即露出神秘笑容補充「但我不能告訴你為什麼」，這句耐人尋味的回答也引發粉絲熱烈猜測。

此外，DC工作室共同負責人詹姆斯岡恩（James Gunn）與製片彼得薩弗蘭（Peter Safran）也透露，早在DC宇宙重啟初期，傑森摩莫亞就曾主動傳訊息表達強烈意願，甚至只傳來四個大寫字母：「LOBO（暴狼）」。

詹姆斯岡恩表示，暴狼將在「超少女」的星際旅程中正式登場，並成為主角超少女與夥伴必須面對的強大存在，他透露「如果你了解暴狼，就會知道這絕對不會是一場輕鬆的相遇」，本片也將透過這個角色，展現全新DC宇宙更狂放、無法預測的一面。

「超少女」故事描述當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾（也就是超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。

傑森摩莫亞表示：「我從小就收藏所有暴狼漫畫，我一定要演他！」（圖：華納兄弟提供）
傑森摩莫亞表示：「我從小就收藏所有暴狼漫畫，我一定要演他！」（圖：華納兄弟提供）

水行俠男星傑森摩莫亞每日花3小時變身「暴狼」。（圖：華納兄弟提供）
水行俠男星傑森摩莫亞每日花3小時變身「暴狼」。（圖：華納兄弟提供）

精華 FAQ

  • 他不再演出水行俠，而是在《超少女》中化身宇宙賞金獵人暴狼。這個角色以粗獷、危險且無法預測聞名，是本片最受關注的反英雄之一。

  • 傑森摩莫亞每天花超過三小時進行全身特殊化妝，才完成暴狼標誌性的戰鬥外觀與辮髮造型。他也表示，能親自演出這個從小熱愛的角色，是長久以來的夢想。

  • 暴狼將在《超少女》的星際旅程中正式登場，成為主角面對的重要強大存在。岡恩認為這角色會展現DC宇宙更狂放、難以預測的一面，也強化故事張力。

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