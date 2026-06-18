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紐約市長說溜嘴？泰勒絲婚禮傳選在美國國慶日

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美國流行天后泰勒絲。（路透）
美國流行天后泰勒絲。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日被拍到現身紐約知名錄音室，展開長達9小時的深夜錄音工作；與此同時，紐約市曼達尼（Zohran Mamdani）在公開場合的一番談話，被外界解讀為意外透露泰勒絲的婚禮日期。

紐約市長曼達尼日前在記者會上談及即將於7月19日在大都會人壽體育館(MetLife Stadium)舉行的世界盃決賽維安工作時表示：「我完全有信心，紐約警方和州政府夥伴能夠提供安全的活動體驗。我們是全美最大的城市，早已習慣舉辦大型活動。」

隨後他說：「我們知道，7月4日是美國建國250周年紀念活動，還有泰勒絲的婚禮，以及其他大型活動同時進行……我們非常歡迎全世界來到這裡。」

這番言論立刻引發外界熱議，被認為可能無意間透露了泰勒絲與凱爾西將於7月初舉辦婚禮。不過，曼達尼並未進一步說明婚禮細節，只笑稱祝福泰勒絲有個美好時光，並澄清自己並未獲邀出席婚禮。

事後，Billboard向市長辦公室求證，發言人表示，市長的說法僅是根據娛樂媒體TMZ的報導。TMZ先前曾指出，泰勒絲疑似已申請在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）於7月4日周末期間舉辦活動許可，但目前尚無任何官方消息證實婚禮日期或地點。

精華 FAQ

  • 他原本是在說明7月19日世界盃決賽於大都會人壽體育館舉行時的維安安排，強調紐約警方與州政府夥伴有能力應付大型活動。

  • 因為他在談7月4日建國250周年活動時，直接把「泰勒絲的婚禮」列為同時進行的大型事件，讓人推測婚禮可能落在七月初。

  • 發言人表示，市長的說法只是根據TMZ報導，並非掌握官方消息，目前沒有任何證實泰勒絲婚禮日期或地點的正式資訊。

泰勒絲 紐約市 曼達尼

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