紐約市長說溜嘴？泰勒絲婚禮傳選在美國國慶日

美國流行天后泰勒絲。（路透）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）近日被拍到現身紐約知名錄音室，展開長達9小時的深夜錄音工作；與此同時，紐約市 長曼達尼 （Zohran Mamdani）在公開場合的一番談話，被外界解讀為意外透露泰勒絲的婚禮日期。

紐約市長曼達尼日前在記者會上談及即將於7月19日在大都會人壽體育館(MetLife Stadium)舉行的世界盃決賽維安工作時表示：「我完全有信心，紐約警方和州政府夥伴能夠提供安全的活動體驗。我們是全美最大的城市，早已習慣舉辦大型活動。」

隨後他說：「我們知道，7月4日是美國建國250周年紀念活動，還有泰勒絲的婚禮，以及其他大型活動同時進行……我們非常歡迎全世界來到這裡。」

這番言論立刻引發外界熱議，被認為可能無意間透露了泰勒絲與凱爾西將於7月初舉辦婚禮。不過，曼達尼並未進一步說明婚禮細節，只笑稱祝福泰勒絲有個美好時光，並澄清自己並未獲邀出席婚禮。

事後，Billboard向市長辦公室求證，發言人表示，市長的說法僅是根據娛樂媒體TMZ的報導。TMZ先前曾指出，泰勒絲疑似已申請在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）於7月4日周末期間舉辦活動許可，但目前尚無任何官方消息證實婚禮日期或地點。