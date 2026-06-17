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霍蘭德懶理AI婚照 首認和千黛亞早已辦婚禮 家人全在場

記者廖福生／綜合報導
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湯姆霍蘭德（左）與千黛亞（右）早已低調完婚。（歐新社）
湯姆霍蘭德（左）與千黛亞（右）早已低調完婚。（歐新社）

好萊塢男星「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya），自熱戀以來一舉一動皆是全球鎂光燈焦點。今年1月，千黛亞的造型師在金球獎紅毯上，意外脫口爆料兩人「婚禮早就辦過了」，瞬間讓全球粉絲集體陷入瘋狂。面對網路上鋪天蓋地、真假難辨的AI生成婚紗照，湯姆霍蘭德也在近日親口證實，兩人已低調完婚。

湯姆霍蘭德近日在最新一期「君子雜誌」（Esquire）的封面故事中，首度鬆口證實與千黛亞已成為夫妻。更甜蜜笑稱，根本不需要特地跟親友澄清網路上漫天的各種AI假照片，因為舉辦婚禮當天「家人全都在場」。而被追問婚禮時程，湯姆霍蘭德則點到為止地表示：「關於這點，我只能說這麼多。」

其實今年3月，千黛亞在接受天王主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）訪問時，就曾滿臉無奈地透露，私底下連身邊極為親近的親友都被網路上的AI婚紗照騙倒，甚至還有親戚因為「沒收到喜帖」而對她大發雷霆，讓她當時哭笑不得地在現場狂喊：「寶貝，那是AI做的，不是真的。」

面對當時數以萬計的假照片，湯姆霍蘭德展現一貫的幽默，直呼覺得這場網路狂熱十分有趣，同時也給出了護妻的關鍵回應：「不用（解釋），因為他們當時全都在場。」

雖然對婚禮細節保密到家，但只要談到愛妻千黛亞，湯姆霍蘭德依舊瞬間開啟寵妻模式、讚不絕口。兩人至今已在銀幕上攜手合作了四部「蜘蛛人」系列電影，包括即將在7月上映的「蜘蛛人：重生日」。不僅如此，兩人更攜手演出大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的新片「奧德賽」（The Odyssey）。

提及這段長跑多年的感情，湯姆霍蘭德感性告白：「在我們這一行每天都得面對極大的壓力，也因此，擁有一段經得起時間考驗的關係，是一件非常美好的事。也因為這樣，我們才能以彼此才懂的方式互相支持著，因為那樣的生活，只有我們能夠理解。」

另外，他也直說，千黛亞是他最好的朋友，也是自己一生中那位對的人，「和她在一起是我有生以來最快樂的時光，同時我也從未感到如此被支持與安全」。

最後，湯姆霍蘭德也透露未來的事業發展，他重申將會繼續留在熟悉的「蜘蛛人」系列當中，希望能做到「接棒」的身分，就像當年大前輩小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）在他初入漫威宇宙時提攜他一樣。

至於個人心中最看好的人選，湯姆霍蘭德不諱言的力挺憑藉影集「混沌少年時」榮獲艾美獎肯定的英國未來星歐文庫珀（Owen Cooper）：「他非常棒！超級有才華。」

精華 FAQ

  • 他在受訪時親口證實已和千黛亞結婚，並笑稱婚禮當天家人全都在場，所以不必特地向親友解釋那些AI假照片。

  • 她在訪談中透露，連親近親友都被AI婚紗照騙倒，甚至有親戚因沒收到喜帖而生氣，讓她當場無奈解釋那是假的。

  • 他盛讚千黛亞是自己最好的朋友與人生對的人，也表示會繼續留在蜘蛛人系列，並看好年輕演員歐文庫珀。

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