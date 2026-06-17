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貝克漢家變… 14歲哈珀到哥哥布魯克林家 沒見到面

記者陳穎／綜合報導
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布魯克林(左)和妹妹哈珀(右)原本感情緊密。（取材自Instagram）
布魯克林(左)和妹妹哈珀(右)原本感情緊密。（取材自Instagram）

英國足球金童貝克漢（David Beckham） 雖然才剛獲在好萊塢星光大道留名，獲得專屬星星，但和26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）破裂的關係依舊無解。

布魯克林封鎖父母社群帳號，更發了千字長文，公開指控父母多年來「操控家庭敘事」、過度干涉他的婚姻，甚至傷害妻子妮可拉（Nicola Peltz），一口氣列出多達6大罪狀，震撼外界。他和家族斷聯超過1年，不僅拒絕和爸媽聯繫，連弟弟、妹妹也無法和他見一面。

根據「Page Six」報導，布魯克林的14歲妹妹哈珀（Harper Beckham），近日疑似嘗試與疏遠的哥哥布魯克林修復關係，卻最終未能如願見面。哈珀被目擊搭乘休旅車前往美國洛杉磯比佛利山莊一處住宅，該地為布魯克林與妻子妮可拉佩茲居住的住所。不過抵達後僅短暫停留數秒便離開，並未與哥哥碰面。

據悉，當天哈珀身穿稍早出席父親大衛貝克漢在好萊塢「星光大道」活動時的粉色禮服，行程看似臨時安排，未事先公開。消息人士透露，當時布魯克林與妻子皆不在家，目前兩人疑似正在外地。

儘管如此，消息人士指出，貝克漢夫妻仍十分思念長子，希望未來能有修復關係的機會，而此次哈珀的舉動，也被外界解讀為家族試圖破冰的象徵之一。

精華 FAQ

  • 核心矛盾是長子布魯克林與父母關係破裂，雙方已斷聯超過一年。他不僅封鎖父母社群帳號，還公開指控家人干涉婚姻，讓家庭關係持續緊張。

  • 14歲的哈珀疑似想與疏遠的哥哥布魯克林修復關係，特地前往他在比佛利山莊的住處。不過她抵達後只短暫停留數秒便離開，當天並未見到哥哥或嫂子。

  • 外界普遍認為，哈珀親自上門是一種家族試圖破冰的象徵。儘管布魯克林當時不在家，貝克漢夫妻仍被指十分思念長子，盼望未來有機會重新建立關係。

貝克漢 布魯克林 好萊塢

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