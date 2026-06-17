觀影說劇╱「玩具總動員5」迎新挑戰 胡迪等大戰平板

「玩具總動員5」以「玩具遇上科技」為核心主題。（圖／迪士尼提供）

自1995年首部「玩具總動員」（Toy Story）上映以來，胡迪、巴斯光年等經典角色陪伴無數觀眾成長。系列電影歷經近30年，從收藏家艾爾、熊抱哥到蓋比蓋比等不同反派角色，每一集都透過玩具們的冒險，探討友情、歸屬感與成長課題。

來到最新作品「玩具總動員5」，故事背景已進入邦妮成為新主人的時代，而玩具們面對的最大挑戰，也從過往的競爭對手，轉變為當代孩童生活中不可或缺的科技產品。

這次電影以「玩具遇上科技」為核心主題，胡迪、巴斯光年、翠絲等角色再度回歸，迎接全新挑戰。片中登場的新角色「莉莉板」，是一款由葛蕾塔李(Greta Lee)配音的智慧平板裝置，並以不同於玩具的角度思考「什麼才是對孩子最好的陪伴」，進而衝擊玩具們原有的價值觀。

不過導演安德魯史坦頓(Andrew Stanton)強調，他並不希望觀眾將平板視為傳統意義上的反派角色。他表示：「『玩具總動員』系列早已不是單純打倒反派的故事，而是在面對一個持續改變的世界，學習如何與變化共存。」

安德魯史坦頓認為，從安弟長大離開玩具，到玩具們擔心被取代，每一集其實都在探討成長與改變。「玩具本身不會老去，但世界會改變。這個系列的核心一直都是童年、成長與離別，而玩具只是這一切的見證者。」他也透露，團隊希望電影不只是帶來娛樂，更能反映現代孩子的真實生活，因此決定將平板與電子設備帶進玩具世界，藉此呈現數位時代下兒童生活型態的轉變，而這也成為本片最重要的核心衝突。

曾執導「海底總動員」與「瓦力」的安德魯史坦頓，這次回歸執掌「玩具總動員5」，特別找來比自己年輕30歲的編劇肯娜哈里斯（McKeena Harris）加入創意團隊，希望藉由不同世代的觀點，為這個經典系列注入全新思維。導演笑說：「我26歲開始參與『玩具總動員』，30歲完成第一部作品；而肯娜幾乎是伴隨著這個系列一起長大。她帶來的視角與我截然不同，事實證明我們合作得非常好。」

除了故事與主題全面升級外，配音陣容依舊是系列最大亮點之一。包括湯姆漢克斯（Tom Hanks）與提姆艾倫（Tim Allen）等原班人馬持續回歸，為角色注入熟悉靈魂。

不過隨著系列橫跨近30年，部分資深配音演員已相繼離世，包括為蛋頭先生與蛋頭太太配音的唐里克斯(Don Rickles)、愛絲特哈里斯(Estelle Harris)，以及戰鬥兵卡爾配音員卡爾韋瑟斯(Carl Weathers)。安德魯史坦頓透露，原本團隊曾考慮尋找全新聲音重新詮釋角色，但最終發現難以取代觀眾熟悉的感覺。直到配音員傑夫柏格曼(Jeff Bergman)與 安娜沃西諾(Anna Vocino)加入後，問題才迎刃而解。

他表示：「當我們找到合適的人選，並發現他們的聲音幾乎和原配音員一模一樣時，所有人都感到非常震驚。」