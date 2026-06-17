「伴我同行」寇瑞費德曼搭機突發食物中毒 已好轉出院

寇瑞費德曼在飛行途中突發健康危機，被緊急送往醫院。（取材自Instagram）

經典成長電影「伴我同行」(Stand By Me)主演之一寇瑞費德曼(Corey Feldman)，日前在飛行途中突發健康危機，被緊急送往醫院。經多項檢測後，醫師排除膽結石與胰臟炎，最終確認為嚴重食物中毒。寇瑞費德曼目前已出院並返家休養。

54歲的寇瑞費德曼從芝加哥 飛往洛杉磯 的航班落地後，立即被送往醫院，並在醫院過了一夜。

在社群媒體上，粉絲們紛紛湧入費德曼在登機不久前，於Instagram上發表的貼文，對這位「七寶奇謀」(The Goonies)主演表達關心與祝福。

費德曼在此之前才剛打破沉默，談到自己在2026年奧斯卡頒獎典禮上，對已故演員兼導演的羅伯雷納(Rob Reiner)的致敬上遭忽視一事。2月時有消息人士告訴「每日郵報」，費德曼對於自己沒有被列入致敬名單感到「非常失望」，並認為這是對他的「巨大侮辱」。

在Instagram上，費德曼最新發布的貼文包含他在印地安納州蓋瑞市(Gary)停留時拍攝的照片和影片；蓋瑞市是麥可傑克森的出生地，費德曼在向這位已故流行音樂之王致敬後，繼續驅車前往芝加哥，參加1985年經典電影「七寶奇謀」的特別放映會。

費德曼的健康出狀況的消息傳出後，粉絲們紛紛湧入留言區留言。一位關心的粉絲寫道：「兄弟，飛機上發生了什麼事？希望你沒事。」另一人留言到：「希望你沒事，寇瑞！送上我的愛。」另有人寫道：「為寇瑞，希望你早日康復。」