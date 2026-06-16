泰勒絲即將結婚 前男友喬歐文紐約擁吻「愛情故事」女星
英國男星喬歐文（Joe Alwyn）在與泰勒絲（Taylor Swift）分手三年後傳出新戀情。媒體拍到他與「愛情故事：甘迺迪與貝塞特」（Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette）的29歲女星莎拉皮金（Sarah Pidgeon）現身紐約街頭，兩人還被拍到在餐廳接吻，戀情浮上檯面。
從Page Six曝光照片可見，莎拉一度親暱地將手搭在喬歐文肩上，互動自然甜蜜。
29歲的莎拉皮金在「愛情故事：甘迺迪與貝塞特」中，飾演卡羅琳貝塞特受到矚目。她曾傳出與澳洲樂團Spacey Jane主唱Caleb Harper交往，但喬歐文是她爆紅後首位被媒體直接連結的對象。
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至於35歲的喬歐文，最廣為人知的戀情莫過於與泰勒絲長達6年的感情，兩人於2023年4月宣布分手，泰勒絲今夏將與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）結婚。
知情人士曾透露，泰勒絲與喬歐文是和平分手，兩人仍維持友好關係，她對喬歐文沒有任何怨言。
喬歐文去年6月也談及與泰勒絲的分手。他坦言，一段長達6年多、充滿愛與承諾的感情畫下句點，對任何人而言都相當難以面對與調適。如今他被拍到與莎拉皮金約會，似乎也象徵他已正式展開人生新篇章。
媒體拍到喬歐文與29歲女星莎拉皮金在紐約街頭同行，兩人之後又在餐廳接吻，互動相當親密自然，戀情因此正式曝光。 莎拉皮金因出演《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》中的卡羅琳貝塞特而受到關注，先前也曾傳出與澳洲樂團Spacey Jane主唱Caleb Harper交往。 報導指兩人於2023年4月和平分手，仍維持友好關係。喬歐文去年也談到，結束一段六年多感情並不容易，如今則被視為開始新生活。
精華 FAQ
媒體拍到喬歐文與29歲女星莎拉皮金在紐約街頭同行，兩人之後又在餐廳接吻，互動相當親密自然，戀情因此正式曝光。
莎拉皮金因出演《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》中的卡羅琳貝塞特而受到關注，先前也曾傳出與澳洲樂團Spacey Jane主唱Caleb Harper交往。
報導指兩人於2023年4月和平分手，仍維持友好關係。喬歐文去年也談到，結束一段六年多感情並不容易，如今則被視為開始新生活。
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