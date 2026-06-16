泰勒絲即將結婚 前男友喬歐文紐約擁吻「愛情故事」女星

喬歐文、莎拉皮金傳出戀情。(歐新社)

英國男星喬歐文（Joe Alwyn）在與泰勒絲 （Taylor Swift）分手三年後傳出新戀情。媒體拍到他與「愛情故事：甘迺迪與貝塞特」（Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette）的29歲女星莎拉皮金（Sarah Pidgeon）現身紐約街頭，兩人還被拍到在餐廳接吻，戀情浮上檯面。

從Page Six曝光照片可見，莎拉一度親暱地將手搭在喬歐文肩上，互動自然甜蜜。

29歲的莎拉皮金在「愛情故事：甘迺迪與貝塞特」中，飾演卡羅琳貝塞特受到矚目。她曾傳出與澳洲 樂團Spacey Jane主唱Caleb Harper交往，但喬歐文是她爆紅後首位被媒體直接連結的對象。

▲ 影片來源：X平台＠TMZ（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

至於35歲的喬歐文，最廣為人知的戀情莫過於與泰勒絲長達6年的感情，兩人於2023年4月宣布分手，泰勒絲今夏將與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）結婚。

知情人士曾透露，泰勒絲與喬歐文是和平分手，兩人仍維持友好關係，她對喬歐文沒有任何怨言。

喬歐文去年6月也談及與泰勒絲的分手。他坦言，一段長達6年多、充滿愛與承諾的感情畫下句點，對任何人而言都相當難以面對與調適。如今他被拍到與莎拉皮金約會，似乎也象徵他已正式展開人生新篇章。