因喉炎喊卡演唱會… 隔天卻跑去看世足 洛史都華被罵翻

史都華分享一段與兩個兒子一起搭乘私人飛機的視頻。（取材自Instagram）

搖滾巨星洛史都華(Rod Stewart)宣稱因喉炎取消在加州 舉辦的演唱會，不料隔天卻精神奕奕出現在波士頓 觀看世界盃 賽事，引發歌迷極度不滿。

據福斯新聞網(Fox News)報導，81歲的史都華原定12日在南加聖地牙哥郡朱拉維斯塔(Chula Vista)舉辦演唱會，不料開演前40分鐘，製作單位宣布史都華因喉嚨發炎取消演唱會，當晚史都華也透過Instagram Stories向歌迷致歉：「我盡一切努力希望今晚演出如期舉行，很遺憾最終無法實現，我會盡我所能重新安排演出。」

隔天史都華分享一段與31歲兒子連恩(Liam)、20歲兒子亞拉斯達(Alastair)一起搭乘私人飛機的視頻：「我和孩子們要去波士頓看蘇格蘭隊踢世界盃，沒有蘇格蘭隊、就沒有派對！」身為蘇格蘭隊鐵粉的史都華興奮表示：「我們希望他們能夠晉級下一輪，那我就死而無憾了，太棒了！蘇格蘭加油！」

結果史都華在觀賞蘇格蘭對海地的比賽時，不但面帶微笑加油，還喝啤酒助興，影片曝光後，引發歌迷群起反彈在Instagram發文吐槽：「感覺有點虛偽，尤其在你昨晚取消演出後，生病不能表演，卻能飛越整個國家去看足球賽」、「你放了所有想在聖地牙哥看演唱會的人的鴿子，卻能去看世界盃。」

還有歌迷忿忿不平表示：「在聖地牙哥數千名觀眾失望而歸不到24小時，你竟然和朋友們在飛機上慶祝」、「很多人遠道而來，付了酒店、停車費、門票，甚至請假來到現場，結果隔天早上你飛越整個國家去看足球賽，讓人覺得你簡直麻木不仁」，並痛斥史都華：「取消演出已經夠讓人沮喪，但你這種做法簡直不把支持你歌唱事業的粉絲們當一回事」。

不過仍有歌迷為史都華緩頰：「我知道取消演出會讓人失望沮喪，但並不意味著他們的生活，尤其與家人相處時間就此中斷」，還有網友直言：「看比賽和表演兩小時是兩碼子事。」