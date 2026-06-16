「水底情深」名導吉爾莫德爾托羅 入選美國影藝學院董事會成員
美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）近日宣布了2026-2027年度新當選的理事會成員。新董事會成員出現一些新面孔，包括以「水底情深」拿下奧斯卡最佳導演獎的吉爾莫德爾托羅（Guillermo del Toro）。
新一屆董事會由新面孔、連任的現任董事以及重返董事會的老成員共同組成。新面孔包括導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）和作曲家克里斯鮑爾斯（Kris Bowers）。董事會成員新任期也迎來了結構性的改變。
根據董事會於今年2月通過的章程修正案，影藝學院全部19個分支機構（Branches）現在都將各有3名由該分支選出的董事，這為「動畫」、「製作與技術」以及「短片」分支增加了席位。
此項改變為董事會增加了5個分支選出的席位，使這群執掌影藝學院核心發展的業界要角總人數達到60人。為了錯開任期，這三個分支的董事在今年分別選出了1年、2年或3年的任期，並將於2027年恢復到標準的「每分支1名董事、任期3年」的輪替程序。
根據報告指出，本次選舉過後，董事會成員包含47%的女性，以及32%來自少數族裔等代表性不足的群體。董事（包含由董事會選出的全責董事）最多可連任兩屆（每屆3年，無論連續或非連續），之後須卸任休息2年，方可重新獲得競選資格。每人一生中最多可擔任12年董事。而本次2026年分支選舉中，獲選任期不足3年的董事，其短任期將不計入上述限制。
另一項今年早前通過的修正案則規定，現任影藝學院主席最多可連續連任四屆（每屆任期 1 年），即使依法本應進入卸任休息期亦然，該主席將以當然董事（ex officio governor）的身份任職至任期結束。
另外，美國影藝學院董事會近日也公布今年奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award）得主，包括曾8度獲得奧斯卡獎提名，卻從未獲獎的女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）名導雷利史考特（Ridley Scott）以及迪士尼首位黑人動畫師佛洛伊德諾曼（Floyd Norman）。
因為美國影藝學院公布2026至2027年度新董事會名單時，他首次入選。德爾托羅曾以《水底情深》奪得奧斯卡最佳導演獎，因此被視為具代表性的新增成員。 根據今年2月通過的章程修正案，19個分支都各有3名董事，並讓動畫、製作與技術、短片等分支增加席位，整體使董事會總人數擴大到60人。 今年的終身成就獎得主包括曾八度入圍卻未獲獎的葛倫克蘿絲、名導雷利史考特，以及迪士尼首位黑人動畫師佛洛伊德諾曼，表彰他們對影壇的長期貢獻。
精華 FAQ
因為美國影藝學院公布2026至2027年度新董事會名單時，他首次入選。德爾托羅曾以《水底情深》奪得奧斯卡最佳導演獎，因此被視為具代表性的新增成員。
根據今年2月通過的章程修正案，19個分支都各有3名董事，並讓動畫、製作與技術、短片等分支增加席位，整體使董事會總人數擴大到60人。
今年的終身成就獎得主包括曾八度入圍卻未獲獎的葛倫克蘿絲、名導雷利史考特，以及迪士尼首位黑人動畫師佛洛伊德諾曼，表彰他們對影壇的長期貢獻。
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