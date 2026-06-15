布萊德彼特慘被「壯陽乳霜」提告 改名惹官司求償7.5萬

布萊德彼特捲入商標權官司。（美聯社）

好萊塢 男星布萊德彼特 （Brad Pitt）近日捲入一場令人哭笑不得的商標官司。一家主打男性私密保養產品的品牌 Beau D.，正式向法院提告，指控彼特旗下保養品牌改名後與其名稱過於相似，涉嫌侵犯商標權，要求賠償超過7.5萬美元。

根據外媒報導，現年62歲的布萊德彼特於2022年與法國知名釀酒世家Perrin家族共同創立保養品牌「Le Domaine」，主打天然抗老保養品。不過該品牌近一年進行大規模品牌重塑，正式更名為「Beau Domaine」。

此舉卻引來另一家名為「Beau D.」的男性保養品牌不滿。該公司自2020年創立以來便使用 Beau D. 名稱，旗下販售多款男性私密護理商品，其中最受矚目的產品是一款售價56美元的「D. Cream」，號稱能為男性私密部位帶來更佳保濕與舒適感，宣傳語更寫著「讓你的重要部位充滿力量」（puts power in your package）。

Beau D. 認為，「Beau Domaine」與「Beau D.」名稱相似度過高，容易讓消費者混淆兩家公司之間的關係，因此向加州法院提出訴訟，控告布萊德彼特旗下公司涉及商標侵權、不公平競爭及產品來源誤導等行為。訴狀指出，除了要求超過7.5萬美元賠償外，Beau D. 還希望法院頒布禁制令，禁止布萊德彼特團隊未來在任何商業活動中繼續使用「Beau Domaine」名稱。