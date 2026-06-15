貝克漢一家內鬨再升級 14歲哈珀探兄慘吃閉門羹

布魯克林和妹妹哈珀原本感情緊密。(摘自Instagram)

英國足球金童貝克漢 （David Beckham） 雖然才剛獲在好萊塢 星光大道留名，獲得專屬星星，但和26歲長子布魯克林 （Brooklyn Beckham）破裂的關係依舊無解。

布魯克林封鎖父母社群帳號，更發了千字長文，公開指控父母多年來「操控家庭敘事」、過度干涉他的婚姻，甚至傷害妻子妮可拉（Nicola Peltz），一口氣列出多達6大罪狀，震撼外界。他和家族斷聯超過1年，不僅拒絕和爸媽聯繫，連弟弟、妹妹也無法和他見一面。

根據「Page Six」報導，布魯克林的14歲妹妹哈珀（Harper Beckham），近日疑似嘗試與疏遠的哥哥布魯克林修復關係，卻最終未能如願見面。哈珀被目擊搭乘休旅車前往洛杉磯比佛利山莊一處住宅，該地為布魯克林與妻子妮可拉佩茲居住的住所。不過抵達後僅短暫停留數秒便離開，並未與哥哥碰面。

據悉，當天哈珀身穿稍早出席父親大衛貝克漢在好萊塢「星光大道」活動時的粉色禮服，行程看似臨時安排，未事先公開。消息人士透露，當時布魯克林與妻子皆不在家，目前兩人疑似正在外地。

儘管如此，消息人士指出，貝克漢夫妻仍十分思念長子，希望未來能有修復關係的機會，而此次哈珀的舉動，也被外界解讀為家族試圖破冰的象徵之一。