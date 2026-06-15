直升機巴西相撞… 32歲歌手奧利佛樹 巡演途中空難身亡

奧利佛樹(右)因空難過世，享年32歲。（路透資料照片）

以「Life Goes On」、「Alien Boy」及「Miss You」等歌曲走紅全球的美國創作歌手奧利佛樹（Oliver Tree）驚傳離世。根據「綜藝報」報導，他於巴西 里約熱內盧發生的直升機空中相撞事故中不幸身亡，享年32歲。

報導指出，事故發生於當地時間6月14日上午，兩架直升機在里約熱內盧西區上空飛行時發生碰撞，隨後墜毀。其中一架直升機更墜落在電動車 停車場，引發大火，現場至少有20輛車遭到波及。事故共造成6人死亡，無人生還。巴西警方與航空單位已展開調查，釐清事故原因。

消息指出，奧利佛樹當時正在南美洲進行巡演行程，卻在旅途中遇上意外。他與阿根廷YouTuber Gaspar Prim（Gaspi）等人同機，最終全數罹難。

奧利佛樹本名 Oliver Tree Nickell，來自美國加州聖塔克魯茲，2017年憑藉「When I'm Down」暴紅後受到矚目，隨後推出「Alien Boy」、「Hurt」、「Life Goes On」與「Miss You」等熱門作品，以融合另類流行、電子音樂與喜劇風格的獨特形象闖出名號。

其中「Life Goes On」在全球社群平台掀起翻唱與短影音熱潮，成為他的代表作之一；「Miss You」更在多國音樂排行榜創下亮眼成績。

奧利佛樹今年4月才剛推出個人最新專輯「Love You Madly Hate You Badly」，官方網站至今仍掛著下半年歐洲巡演資訊，如今卻傳出噩耗，令全球樂迷震驚不已。