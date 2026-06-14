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超模天后怒告Netflix 「超級名模生死鬥」泰拉怒批：惡意剪輯遭抹黑

記者陳穎／即時報導
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泰拉班克斯因「超級名模生死鬥」成為美國最具影響力模特兒。（美聯社）
泰拉班克斯因「超級名模生死鬥」成為美國最具影響力模特兒。（美聯社）

曾打造經典實境節目「超級名模生死鬥」（America's Next Top Model）的超模兼主持人泰拉班克斯(Tyra Banks)，近日正式對 Netflix提起誹謗訴訟，指控今年2月上線的紀錄片「真相直擊：深入超級名模生死鬥」透過「選擇性剪輯」與「刻意刪減內容」，塑造出對她不利且失實的形象。

根據訴狀內容，泰拉班克斯原本希望透過這部紀錄片，坦誠回應「超級名模生死鬥」多年來引發的爭議，包括外界批評的節目內容與製作方式。然而她接受長達3個半小時的專訪後，最終僅有約16分鐘內容被採用，且許多關於自我反省與承擔責任的談話都未被播出。她認為製作團隊藉由剪輯手法刻意營造「虛假且具誹謗性」的敘事。

訴訟中特別提到，紀錄片重新檢視第二季參賽者珊迪(Shandi Sullivan)在義大利拍攝期間遭遇的事件。泰拉班克斯指控節目刻意讓觀眾產生錯誤印象，彷彿她明知參賽者遭受性侵害卻仍放任發生，甚至利用事件提高收視率。她強調自己從未允許或默許任何不當行為，並認為這項暗示已嚴重損害她的聲譽。

此外，紀錄片中也提及昔日評審兼好友 J. Alexander（Miss J）於2022年中風後，曾表示泰拉未曾探望他。對此泰拉反駁，稱自己當時長居澳洲，曾多次透過電話與訊息聯絡對方，但相關內容並未出現在最終版本中。

泰拉班克斯除了控告Netflix外，也將紀錄片製作團隊列為被告，主張對方涉及誹謗、錯誤陳述及違反合約等行為。目前她已要求陪審團審理案件，並尋求名譽受損、精神痛苦及商業損失等相關賠償。不過截至目前，Netflix尚未公開回應訴訟內容。

「超級名模生死鬥」自2003年開播至2018年，共播出24季，曾是美國最具影響力的模特兒選秀節目之一。今年推出的紀錄片則重新檢視節目多年來涉及的爭議與文化影響，上線後在全球掀起熱烈討論，也讓泰拉班克斯再次成為輿論焦點。

精華 FAQ

  • 她認為紀錄片以選擇性剪輯和刻意刪減，塑造出對她不利且失實的敘事，讓觀眾誤以為她默許不當行為，已嚴重損害名譽。

  • 泰拉表示自己接受長達三個半小時專訪，最終卻只有約十六分鐘被採用，許多自我反省與承擔責任的內容未被播出，失去脈絡。

  • 包括第二季義大利拍攝時的性侵事件，以及J. Alexander指稱她未探望中風後的說法；泰拉都反駁，稱自己有持續聯絡且從未默許不當行為。

Netflix

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