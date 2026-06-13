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亞莉安娜3年情變「魔法壞女巫」假戲真愛畫下句點 分手內幕曝光

記者陳穎／即時報導
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亞莉安娜(右)和伊桑斯萊特因「魔法壞女巫」假戲真愛。（美聯社）
亞莉安娜(右)和伊桑斯萊特因「魔法壞女巫」假戲真愛。（美聯社）

美國歌手亞莉安娜(Ariana Grande)驚傳恢復單身。根據「太陽報」報導，她與「魔法壞女巫」（Wicked）合作擦出愛火的男友伊桑斯萊特(Ethan Slater)，其實早在數個月前已悄悄分手，結束近3年的戀情。

報導指出，亞莉安娜日前正式展開「Eternal Sunshine」巡演，但男友並未現身支持，引發外界猜測。隨後有消息人士透露，兩人其實已低調分開一段時間，選擇不對外公開。

知情人士透露，兩人是以相當平和的方式結束這段感情，分手過程沒有激烈衝突，也沒有公開撕破臉。「他們花了很多時間審慎思考，最終決定各自走向不同的人生道路。」消息人士表示，雖然戀人關係告終，但兩人目前仍維持朋友關係，並持續支持彼此的事業發展。

現年32歲的亞莉安娜與34歲的伊桑斯萊特於2023年拍攝「魔法壞女巫」期間相識。亞莉安娜在片中飾演善良女巫葛琳達（Glinda），伊森則飾演博克（Boq Woodsman），也就是後來變成鐵皮人的角色。兩人因合作擦出愛火，戀情曝光後備受外界關注，並於2024年正式在社群平台公開認愛。

交往期間，兩人曾多次攜手出席「魔法壞女巫」及續集「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）宣傳活動，感情看似穩定。不過據悉，兩人已在數月前悄悄分開，目前雙方尚未對外正式回應相關報導。

亞莉安娜上周末才正式展開暌違7年的「Eternal Sunshine」巡演，這也是她自2019年以來首度舉辦大型巡迴演唱會。巡演名稱來自她2024年推出的同名專輯，而全新專輯「Petal」也預計將於下月發行，先行單曲〈Hate That I Made You Love Me〉已搶先曝光。

近年來，亞莉安娜將事業重心逐漸轉向影視發展，憑藉「魔法壞女巫」中的葛琳達一角曾獲得奧斯卡最佳女配角提名，演技備受肯定。而伊森史萊特除了演出「魔法壞女巫」外，過去也曾以百老匯音樂劇「海綿寶寶」獲東尼獎提名，在舞台劇界擁有亮眼成績。

精華 FAQ

  • 根據報導，亞莉安娜與伊桑斯萊特其實已在數月前悄悄分手，結束近三年的戀情。兩人並未公開撕破臉，仍維持朋友關係。

  • 亞莉安娜與伊桑斯萊特是在2023年拍攝《魔法壞女巫》時認識，因合作擦出愛火。戀情曝光後，兩人於2024年正式在社群平台公開認愛。

  • 知情人士表示，這段感情是以相當平和的方式結束，沒有激烈衝突或公開爭執。雙方經過長時間審慎思考後，決定各自走向不同人生道路。

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