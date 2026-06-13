巴西電影大獎提名驚喜「藍色亞馬遜」 原住民男星出線

阿丹尼洛（右）在電影「藍色亞馬遜」中飾演代表亞馬遜叢林最具原始活力的原住民魯德米爾。（海鵬影業提供）

巴西原住民 演員演員、編劇兼製片人阿丹尼洛（Adanilo），日前以新片「藍色亞馬遜 」（The Blue Trail）榮獲第25屆「巴西電影大獎」最佳男配角，為亞馬遜電影迎來歷史性的里程碑。

▲ 影片來源：海鵬影業 Swallow Wings Films

阿丹尼洛是巴西近年極受矚目的原住民裔男演員，出生於亞馬遜州的瑪瑙斯（Manaus），也是拉丁美洲新一代實力派的代表。他以獨特的氣質和極具爆發力的演技，成為當代巴西電影中「雨林敘事」的首選演員，被譽為「野獸派男星」。他是全南美洲最紅的亞馬遜原住民演員，曾跨國演出阿根廷電影「魔幻尤里卡」獲選坎城影展，並演出過「這不只是個間諜故事」男主角華格納莫拉（Wagner Moura）導演處女作「馬里蓋拉：革命先鋒」。

阿丹尼洛擁有廣播電視技術學位，曾在里約熱內盧的馬丁斯佩納戲劇技術學院學習，並與其他藝術家共同創立「Artrupe Produções」製片公司，榮獲西班牙戲劇協會頒發青年劇作家獎。

他這次在電影「藍色亞馬遜」飾演代表亞馬遜叢林最具原始活力的原住民魯德米爾（Ludemir），甚至是帶點危險氣息的年輕力量，具備一種「野獸般」的直覺，是在叢林邊陲生存的年輕浪子。機靈狡黠的他，熟悉雨林中每一條不為人知的路徑，既是女主角特蕾莎（丹妮絲溫柏格Denise Weinberg飾演）的引路人，卻也展現「生存的焦慮」，隨時可能為了生存出賣她。阿丹尼洛與女主角丹妮絲溫柏格在「藍色亞馬遜」的互動，恰巧呈現出跨世代在面對絕望未來時，截然不同的掙扎方式。

阿丹尼洛近年在影視領域積累許多重要演出。這此在「藍色亞馬遜」則奉獻了一場震撼人心的表演，贏得專業影評人和巴西影藝學院的關注，使他成功入圍這個巴西影壇最高獎項的終極候選名單。阿丹尼洛興奮且自豪表示：「生活在一個擁有亞馬遜的國家，我們也必須成為這些故事的主角。」電影「藍色亞馬遜」將於6月17日在台上映。