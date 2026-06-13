36歲天后泰勒絲入選詞曲「名人堂」創最年輕女歌手紀錄

36歲美國流行樂天后泰勒絲(中)11日出席在紐約舉行的名人堂入選儀式暨頒獎晚宴，她與新生代歌手Sombr(左)、知名音樂製作人Jimmy Jam(右)合影留念。(美聯社)

天后泰勒絲 （Taylor Swift）正式入選聲望崇高的詞曲創作人名人堂，成為史上最年輕的女性入選者，為這位現年36歲美國流行樂天后不斷刷新紀錄的演藝生涯，再添一個里程碑。

中央社引述法新社報導，在此之前，該獎項的女性紀錄保持人是薩格爾（Carole Bayer Sager），她在1987年入選時為43歲。而史提夫汪達（Stevie Wonder）則仍是史上最年輕入選者，他在1983年以32歲入選。

36歲天后泰勒絲入選詞曲創作人名人堂，改寫最年輕女性紀錄；圖為她11日出席紐約頒獎晚會。(路透)

藝人必須在首支商業作品發行滿20年後，才具備入選名人堂的資格。泰勒絲的出道單曲「提姆麥克羅」（Tim McGraw）則於2006年6月推出。

此後她的成功有目共睹：這位美國歌手共推出12張專輯，涵蓋鄉村、流行與民謠等風格，並在美國獲得14座葛萊美獎，其中包括4座年度專輯，創下紀錄。

名人堂網站上的簡介寫道：「泰勒絲作為詞曲創作者具備變形般的能力，能在不同的音樂風格之間切換，並在各種曲風都能寫出同樣具說服力的作品，這正是她作為詞曲創作人的超能力之一。」

「這也展現了她藝術創作的大膽與勇氣：當最務實的下一步明明是繼續挖掘那些最初帶給她成功的素材時，她卻選擇去開拓全新領域。」

泰勒絲在紐約出席典禮前亮相紅毯，當晚她身穿一襲Givenchy（紀梵希）的黑色刺繡抹胸禮服，裙身裝飾著精緻的花朵，整體風格優雅且浪漫。

當晚活動的紅毯與慶祝晚宴上，Taylor Swift與新生代歌手Sombr、傳奇音樂製作人Jimmy Jam等音樂人同場互動並合影留念。Sombr於典禮上演唱Taylor Swift的兩首經典作品「Cardigan」與「Dear John」向她致敬；Taylor Swift隨後發表感言時，盛讚Sombr的創作才華，並直言：「Sombr就是未來。」

據估計，泰勒絲的全球唱片銷量已突破2.5億張專輯等價單位。而她於2023至2024年舉辦、名為「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的最新巡演，創下約20億美元的破紀錄收入。

她也是在美國權威音樂雜誌「告示牌」（Billboard）排行榜中，擁有最多進入前10名歌曲的女歌手。