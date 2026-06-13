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睪丸腫塊以為罹癌 巨石強森曝曾瞞妻就醫 化驗結果曝光

記者廖福生／綜合報導
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巨石強森自爆曾因睪丸腫塊，瞞妻就醫。（美聯社）
巨石強森自爆曾因睪丸腫塊，瞞妻就醫。（美聯社）

向來以硬漢形象示人的好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson），近日罕見談及人生中一段鮮少對外提及的低潮。他透露自己過去曾一度懷疑罹患癌症，卻選擇將恐懼埋在心底，獨自面對漫長等待檢查結果的煎熬，坦言那段時間至今仍難忘。

巨石強森接受專訪時回憶道，某次洗澡時意外摸到左側睪丸有異常腫塊，而且伴隨疼痛感，讓他立刻提高警覺。就醫後，醫師初步判斷可能是副睪炎，但同時提醒仍須排除癌症風險，因此安排進一步超音波檢查確認病因。

他透露，當時最折磨人的並非檢查本身，而是等待答案的過程。當時正值電影「野蠻遊戲」宣傳期，行程滿檔的他每天都得面對媒體與粉絲，表面上維持一貫幽默風格，私下卻始終被不安情緒籠罩。巨石強森坦言，整整24小時裡腦中不斷浮現最壞的可能性，甚至開始思考如果真的罹癌，人生將會出現什麼改變。

不僅如此，巨石強森進一步表示，當時連最親近的妻子都不知情。並非刻意隱瞞，而是在結果尚未明朗前，不願讓家人跟著承受焦慮與壓力。他說，自己寧可先確認狀況，再決定是否告知愛妻：「在知道事情究竟有多嚴重之前，我不希望她為此擔心。」

所幸最終檢查結果證實只是虛驚一場，排除了癌症疑慮，也讓壓在心頭的大石終於落地。如今再度回顧這段經歷，巨石強森坦言，那是自己人生中最難熬的時刻之一，也讓他更加珍惜健康，以及與家人相處的每一天。

精華 FAQ

  • 他在洗澡時意外摸到左側睪丸有腫塊，而且還伴隨疼痛，立刻提高警覺並前往就醫，擔心可能牽涉到較嚴重的疾病。

  • 醫師初步認為可能是副睪炎，但因為腫塊症狀仍需進一步確認，所以安排超音波檢查，目的是排除癌症等更嚴重的可能性。

  • 他不想在結果未明朗前讓家人先承受焦慮，因此選擇暫時隱瞞；最後檢查證實只是虛驚一場，癌症疑慮也被排除。

好萊塢 癌症 巨石強森

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