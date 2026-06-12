迪士尼「小飛俠」女星97歲逝 才剛與初戀完婚

瑪格麗特凱利因肺癌辭世，享壽97歲。(摘自X)

曾為經典動畫「小飛俠」中奇妙仙子提供真人動作與表情參考的演員兼舞者瑪格麗特凱利（Margaret Kerry），於11日因肺癌辭世，享耆壽97歲。消息曝光後，讓不少影迷紛紛湧入社群追思，感謝她為無數人童年留下難以取代的美好回憶。

瑪格麗特家人12日在臉書證實死訊，表示她在人生最後階段與肺癌奮戰，而最愛的三名子女始終陪伴身旁。家人也引用「小飛俠」經典橋段悼念她，提到未來當人們仰望夜空、尋找「右手邊第二顆星」時，或許會看見那顆星比平時更加閃耀，以此紀念這位曾帶給世人無限想像的傳奇人物。

對全球觀眾而言，瑪格麗特最廣為人知的身分，莫過於迪士尼 動畫「小飛俠」中的奇妙仙子靈感來源。每當迪士尼城堡片頭出現那道灑下閃亮仙子粉的身影，都讓人聯想到她當年留下的經典形象，也讓奇妙仙子成為迪士尼最具代表性的角色之一。

回顧她的一生，同樣充滿戲劇色彩。瑪格麗特出生時母親因難產離世，3歲時被養父母帶到洛杉磯 成長，之後以童星身分進入演藝圈，逐步在影視與配音領域闖出成績。除了演藝工作外，她晚年也投入勵志演講，並於2016年推出自傳「奇妙仙子開講」，分享自身人生歷程。

更像電影情節的是，瑪格麗特在2020年時，曾以91歲高齡時，與1940年代曾相戀的初戀男友重新取得聯繫。兩人在失聯數十年後再度相遇，最終攜手步入婚姻，為這段橫跨大半世紀的感情寫下浪漫結局。如今她的人生正式落幕，但那抹陪伴無數人成長的仙子身影，仍將長存在影迷心中。