下一任龐德 喬治克隆尼屬意他 「英俊瀟灑、魅力十足」

喬治克隆尼(圖)希望下一任龐德是卡倫透納。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治克隆尼公開表示看好卡倫透納成為下一任詹姆士龐德，稱他外型與氣質都符合角色；透納則對接班傳聞保持低調，未正面表態。

好萊塢 男星喬治克隆尼(George Clooney)公開表態支持他中意的下一任詹姆士龐德 (James Bond)人選。「我希望卡倫透納(Callum Turner)最終能成為下一任龐德。我認為他會是一位很棒的龐德，」這位「蝙蝠俠4：急凍人」(Batman & Robin)演員在「好萊塢報導者」(Hollywood Reporter)日前刊登的透納特別報導中說道，「他身材高大、英俊瀟灑、魅力十足，而且是英國人，所以他是扮演龐德的完美人選。」

36歲的卡倫透納有著豐富的電影演出經驗，曾演出克隆尼執導的2023年電影「船上的男孩」(The Boys in the Boat)，參演過「哈利 波特」(Harry Potter)宇宙的「怪獸系列」(Fantastic Beasts)電影，以及2016年的「刺客教條」(Assassin's Creed)；他憑藉著在Apple TV+製作的二戰影集「空戰群英」(Masters of the Air)、2017年電影「紐約寂寞男孩」(The Only Living Boy in New York)和近期浪漫喜劇「換乘真愛」(Eternity)中的傑出表現，躋身好萊塢一線男星之列。

克隆尼說：「他並沒有只追求輕鬆的薪水，而是做了一些非常有趣的工作。卡倫不知如何，設法從各種喧囂中脫穎而出，找到了屬於自己的一席之地。人們看著他，會說：『這個年輕人身上有某種特質。』」

對於是否有望成為下一任007，透納也很聰明的對此模糊帶過。「我知道的和你們一樣多。真的，我知道的和你們一樣多，」他說，並補充道，就算接到邀請，他也「不會」針對是否會接受這個角色「做出評論」。

喬治克隆尼希望下一任龐德是卡倫透納(圖)。(路透資料照片)