葛倫克蘿絲8度敗北 等40年終擒小金人獲終身成就獎

曾八次提名奧斯卡的葛倫克蘿絲，終於獲頒奧斯卡終身成就獎。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 葛倫克蘿絲在八度奧斯卡提名未果後，終於獲美國影藝學院頒發終身成就獎，並與雷利史考特等五人同受表揚。

曾八度獲得奧斯卡 獎提名，卻從未獲獎的女星葛倫克蘿絲（Glenn Close），終於迎來她首座的奧斯卡獎，美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布將頒發奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award）給葛倫克蘿絲，其他獲獎者還包括名導雷利史考特（Ridley Scott）以及動畫師佛洛伊德諾曼（Floyd Norman）等人。

除了葛倫克蘿絲、雷利史考特、佛洛伊德諾曼外，另外兩位獲獎者分別為製片人克莉絲汀瓦雄（Christine Vachon）以及潘蜜拉柯夫勒（Pamela Koffler）。5人將於11月15日舉行的第17屆奧斯卡理事會獎（Governors Awards）頒獎典禮上獲頒小金人。

葛倫克蘿絲此前曾獲得八次奧斯卡獎提名，但均抱憾而歸；而「銀翼殺手」(Blade Runner)名導雷利史考特也曾獲得過四次奧斯卡提名，在本次獲獎前同樣從未贏得過小金人。美國影藝學院主席萊內特豪威爾泰勒（Lynette Howell Taylor）提到，五位獲獎者的作品具有開創性，且一直以來改變了電影藝術的樣貌。

由美國影藝學院頒發的奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award），通常授予那些擁有非凡職業生涯卻從未獲得過奧斯卡獎的藝術家。去年就由好萊塢男神「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）獲獎，該獎項與奧斯卡獎具有同等效力。

也因此，對於幾乎囊括所有電影重要獎項，包括三座艾美獎、三座東尼獎、三座葛萊美獎和三座金球獎的葛倫克蘿絲來說，生涯八次入圍奧斯卡卻從未獲獎，創史上最久的這項紀錄，也總算在長達40年的漫長等待後，畫下完美句點。

雷利史考特曾執導過「銀翼殺手」等電影。（路透資料照片）