我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

20年前性侵童星 「吹牛老爹」面臨指控罪加一條

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
饒舌藝人「吹牛老爹」。(美聯社資料照)
饒舌藝人「吹牛老爹」。(美聯社資料照)

本名庫姆斯(Sean 'Diddy' Combs)的56歲饒舌藝人「吹牛老爹」，遭到性犯罪聯邦起訴後判刑50個月，正在坐牢，根據今日美國報取得法律文件，匿名「無名氏約翰」(John Doe)的男子8日向洛杉磯法院遞狀指出，2007年還是兒童演員時遭到庫姆斯性侵，要求案件交由陪審團審判，希望獲得未透露金額的賠償。

訴狀指出，事件發生地點是好萊塢山莊一場社交活動，庫姆斯遇到當時是童星的「無名氏約翰」，以私下討論演藝事業機會為由，把他帶到場地後面房間；庫姆斯拿酒給仍未成年的「無名氏約翰」喝，接著對他進行觸摸、摩擦及口交，「無名氏約翰」告知覺得不舒服但庫姆斯並未住手。

訴狀寫道，庫姆斯離開房間之前「無名氏約翰」說，要看他接下來表現如何，才能決定是否讓他獲得日後的演出角色。

庫姆斯發言人恩格邁爾(Juda Engelmayer)對今日美國報發表聲明說，性侵兒童演員的指控「不實且可笑」，「無名氏約翰」只想利用機會謀利。

在這起訴訟中，被告除了「吹牛老爹」之外，還有當年擔任這名童星經紀人的幾名星探。「無名氏約翰」指控被告疏於職責，使得身為未成年孩童的他處於遭受有權有勢娛樂圈成年人操縱、脅迫、剝削、虐待的處境。

訴狀指出，童星經紀人明知康姆斯有性偏差傾向，也有性掠奪等不當行為前例，卻沒有採取任何防範措施來保護未成年兒童，例如安排成年人擔任隨行人員。

「吹牛老爹」2023年11月遭前任女友桑德拉‧范杜拉(Casandra Ventura)提出民事訴訟，指控在十多年交往中遭到性侵、虐待及人口販運。官司後來以和解收場，但這起訴訟引發聯邦當局對庫姆斯展開調查，最終導致他在去年7月被判從事賣淫人口販運罪名成立。另外有數十名受害者對庫姆斯提出民事訴訟，指控罪名包括性侵、虐待、人口販運等，犯罪時間可以追溯到1990年代。

精華 FAQ

  • 原告指控庫姆斯在2007年對未成年童星進行性侵，包括帶入房間後以酒誘導，接著觸摸、摩擦並施以口交，且在對方表示不適後仍未停止。

  • 訴狀稱事件發生於好萊塢山莊的一場社交活動，庫姆斯以討論演藝機會為由把童星帶到後方房間，利用其年幼與信任關係下手。

  • 除了庫姆斯，訴訟也把當年擔任該童星經紀人的幾名星探列為被告，指控他們明知風險卻未安排隨行成人等保護措施，導致未成年者暴露於剝削危險。

好萊塢 洛杉磯

上一則

迪麗熱巴被爆死會 同居秘戀陳飛宇1年半

下一則

國寶級童書「戴帽子的貓」首登銀幕 經典搗蛋鬼勾回憶

延伸閱讀

槍殺涉嫌性侵未成年女兒男子 退伍軍人獲撤銷謀殺罪

槍殺涉嫌性侵未成年女兒男子 退伍軍人獲撤銷謀殺罪
犯案定罪褫奪公民權 川普政府再砍17人國籍 包括1華人

犯案定罪褫奪公民權 川普政府再砍17人國籍 包括1華人
校醫性侵案 俄州大支付1億元賠償279名校友

校醫性侵案 俄州大支付1億元賠償279名校友
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

熱門新聞

黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多