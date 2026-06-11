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國寶級童書「戴帽子的貓」首登銀幕 經典搗蛋鬼勾回憶

記者廖福生／綜合報導
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「戴帽子的貓」官方預告以一對剛搬到新家的姊弟作為故事開端。面對陌生的環境與全新生...
「戴帽子的貓」官方預告以一對剛搬到新家的姊弟作為故事開端。面對陌生的環境與全新生活，兩人顯得無所適從。(圖／華納提供)

創下美國出版史傳奇紀錄的「國寶級」童書，首度改編為同名動畫電影「戴帽子的貓」(The Cat in the Hat)即將躍上大銀幕。該片近日發布首支官方預告，揭曉這位由全球最知名兒童文學作家蘇斯博士所創造的經典角色，將展開一場前所未見、充滿想像力的奇幻冒險。

預告中可以看到，頭戴紅白條紋高帽、個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽紛又充滿驚喜的世界。無論是瘋狂失控的奇想發明，還是令人捧腹大笑的惡作劇橋段，都完整保留原著精神，也讓這部陪伴無數人成長的經典作品，以全新的動畫形式重返大眾視野。

「戴帽子的貓」官方預告以一對剛搬到新家的姊弟作為故事開端。面對陌生的環境與全新生活，兩人顯得無所適從，而最懂得帶來歡樂與驚喜的「戴帽子的貓」，則決定接下這項特別任務，希望重新找回他們的笑容。沒想到過程中，姊弟竟意外在搬家紙箱中發現一只神秘時光錶，開啟一段橫跨過去與回憶的奇幻旅程。

隨著旅程展開，畫面不僅充滿絢麗色彩與超現實場景，預告尾聲更驚喜曝光系列最受歡迎的超萌角色「東西一號」與「東西三號」，這對頂著藍色亂髮、身穿紅色服裝的經典搗蛋鬼一登場便引爆粉絲熱議，也讓許多觀眾直呼童年回憶瞬間湧現。

由蘇斯博士創作的「戴帽子的貓」最早於1957年出版，被譽為改變美國兒童閱讀文化的重要里程碑。書中大量運用押韻與文字遊戲，更僅以不到300個英文單字構成，成功讓無數兒童在閱讀故事的同時學習語言，也因此成為許多家庭與學校指定的經典讀物。

「戴帽子的貓」由艾美獎男星比爾哈德(Bill Hader)配音，其他陣容包含霍奇爾戈梅茲(Xochitl Gomez)、麥特貝瑞(Matt Berry)、昆塔布倫森(Quinta Brunson)等人。

個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽...
個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽紛又充滿驚喜的世界。(圖／華納提供)

精華 FAQ

  • 這部作品首次被改編為同名動畫電影，並已釋出官方預告。內容保留原著的幽默、惡作劇與天馬行空風格，同時加入更豐富的視覺奇想，帶來全新觀影體驗。

  • 預告以一對剛搬新家的姊弟為開端，他們面對陌生環境感到不適應，隨後遇上戴帽子的貓。兩人又在紙箱裡發現神秘時光錶，進而展開橫跨回憶的奇幻旅程。

  • 配音陣容由艾美獎男星比爾哈德領銜，另有霍奇爾戈梅茲、麥特貝瑞與昆塔布倫森等人參與。預告也驚喜出現東西一號與東西三號，喚起不少觀眾童年記憶。

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