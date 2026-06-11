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泰勒絲7/3世紀婚禮不發喜帖 300萬包場麥迪遜廣場3天

記者陳穎／綜合報導
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泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯(左)傳出將於7月3日，在麥迪遜廣場花園舉行...
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯(左)傳出將於7月3日，在麥迪遜廣場花園舉行婚禮。(取材自Instagram)

泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）的婚禮再度成為話題。「TMZ」報導，兩人預計將於7月3日舉行婚禮，並豪砸約300萬美元包下紐約知名場館麥迪遜廣場花園三天，引發熱議。

據報導，泰勒絲與崔維斯凱爾斯計畫在7月3日於麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮，為了婚禮籌備、正式儀式以及後續拆場工程，兩人一口氣租下場館三天。

報導指出，麥迪遜廣場花園每日租金約100萬美元，三天下來總花費高達300萬元。雖然泰勒絲過去曾多次在該場館舉辦演唱會，累計演出多達八場，但據傳此次婚禮並未獲得任何特別優惠。

消息人士透露，婚禮預計將邀請超過1000名賓客參加。為避免資訊外流及確保安全，主辦單位並未印製傳統紙本喜帖，而是透過電話及簡訊逐一通知受邀賓客，希望將保密工作做到滴水不漏。

泰勒絲與崔維斯凱爾斯的戀情於2023年9月正式曝光，當時泰勒絲現身NFL球場觀戰，替男友所屬的Kansas City Chiefs 加油，戀情因此浮上檯面。

2024年2月，當酋長隊奪下超級盃冠軍後，泰勒絲更在球場上與凱爾斯公開擁吻，甜蜜畫面迅速席捲全球。之後她也曾透露，兩人在戀情曝光前其實已低調交往一段時間。

兩人在去年8月兩人的訂婚，凱爾斯當時特別與珠寶設計師合作打造專屬鑽戒，價值高達55萬美元，展現十足誠意。不過截至目前為止，新人尚未正式證實婚禮日期及相關細節，外界仍持續關注這場備受矚目的「世紀婚禮」是否即將登場。

泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯(左)傳出將於7月3日，在麥迪遜廣場花園舉行...
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯(左)傳出將於7月3日，在麥迪遜廣場花園舉行婚禮。(取材自Instagram)

泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯(左)傳出將於7月3日，在麥迪遜廣場花園舉行...
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯(左)傳出將於7月3日，在麥迪遜廣場花園舉行婚禮。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指兩人計畫在紐約知名場館麥迪遜廣場花園舉行婚禮，時間點是7月3日，並為籌備、儀式與拆場一次租下三天。

  • 因為麥迪遜廣場花園每日租金約100萬美元，三天下來總額約300萬美元。雖然泰勒絲曾多次在此演出，傳聞仍沒有特別折扣。

  • 為避免消息外流，主辦方未印製傳統紙本喜帖，而是透過電話與簡訊逐一通知受邀者；消息人士稱賓客人數預計超過1000人。

泰勒絲 NFL 麥迪遜廣場花園

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