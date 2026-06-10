「X戰警」男星自爆罹患乳癌 坦承尷尬不想面對「連醫生都拒診」

59歲加拿大男星泰勒曼恩（Tyler Mane）自爆罹患乳癌。（路透）

曾以好萊塢 大片「X戰警」（X-Men）中經典反派「劍齒虎」（Sabretooth）一角聞名全球的59歲加拿大 男星泰勒曼恩（Tyler Mane），近日無預警在社群平台上證實自己不幸罹患「極為罕見」的男性乳癌，並已全面停工進醫院接受化療。

泰勒曼恩過去曾是職業摔角手，高大威猛的硬漢形象深植人心，他周二在臉書上傳影片，面容憔悴地吐露噩耗：「我有一個壞消息，我今天開始做化療了。每750名男性中就有一人一生中會被診斷出乳癌，而我就是其中之一。」

泰勒曼恩坦言，得知罹癌的當下，第一反應其實是感到尷尬與羞愧，甚至一度想隱瞞病情，「老實說，我起初想當成祕密，因為這真的有點丟臉。」但他隨後驚覺，就是因為「男乳癌」太少人討論、沒人會主動檢查，才導致許多男性一發現就是癌症 晚期，預後效果極差，因此決定站出來發聲。

▲ 影片來源：Instagram＠therealtylermane（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

更令人捏把冷汗的是，泰勒曼恩透露，當初他發現胸部有腫塊時，所有的醫生都沒當一回事、甚至直接「拒診」打發他。所幸，他的編劇老婆蕾妮吉爾林斯（Renae Geerlings）直覺不對勁，強迫他去把腫塊切除化驗，這才讓癌症在早期被發現。泰勒曼恩感激地說：「完全是因為我妻子推了我一把，我才能及早治療！」

影片最後，泰勒曼恩也PO出自己躺在病床上準備化療的畫面，但他不改火爆本色，對著鏡頭怒吼一句：「去他的癌症（F--k cancer）！」並號召粉絲把影片傳給更多人，希望喚醒大眾對男性乳癌的重視。