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「X戰警」男星自爆罹患乳癌 坦承尷尬不想面對「連醫生都拒診」

記者廖福生／即時報導
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59歲加拿大男星泰勒曼恩（Tyler Mane）自爆罹患乳癌。（路透）
59歲加拿大男星泰勒曼恩（Tyler Mane）自爆罹患乳癌。（路透）

曾以好萊塢大片「X戰警」（X-Men）中經典反派「劍齒虎」（Sabretooth）一角聞名全球的59歲加拿大男星泰勒曼恩（Tyler Mane），近日無預警在社群平台上證實自己不幸罹患「極為罕見」的男性乳癌，並已全面停工進醫院接受化療。

泰勒曼恩過去曾是職業摔角手，高大威猛的硬漢形象深植人心，他周二在臉書上傳影片，面容憔悴地吐露噩耗：「我有一個壞消息，我今天開始做化療了。每750名男性中就有一人一生中會被診斷出乳癌，而我就是其中之一。」

泰勒曼恩坦言，得知罹癌的當下，第一反應其實是感到尷尬與羞愧，甚至一度想隱瞞病情，「老實說，我起初想當成祕密，因為這真的有點丟臉。」但他隨後驚覺，就是因為「男乳癌」太少人討論、沒人會主動檢查，才導致許多男性一發現就是癌症晚期，預後效果極差，因此決定站出來發聲。

▲ 影片來源：Instagram＠therealtylermane（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

更令人捏把冷汗的是，泰勒曼恩透露，當初他發現胸部有腫塊時，所有的醫生都沒當一回事、甚至直接「拒診」打發他。所幸，他的編劇老婆蕾妮吉爾林斯（Renae Geerlings）直覺不對勁，強迫他去把腫塊切除化驗，這才讓癌症在早期被發現。泰勒曼恩感激地說：「完全是因為我妻子推了我一把，我才能及早治療！」

影片最後，泰勒曼恩也PO出自己躺在病床上準備化療的畫面，但他不改火爆本色，對著鏡頭怒吼一句：「去他的癌症（F--k cancer）！」並號召粉絲把影片傳給更多人，希望喚醒大眾對男性乳癌的重視。

精華 FAQ

  • 他原本因罹患男乳癌而感到尷尬，甚至想保密，但想到男性乳癌很少被討論，容易延誤診斷，於是決定站出來提醒大眾重視早期檢查。

  • 泰勒曼恩表示，自己發現胸部有腫塊時，許多醫生並未認真看待，甚至直接拒絕診治。最後是在妻子堅持下切除化驗，才確定是癌症。

  • 男性乳癌雖然罕見，但並非不存在；若發現胸部腫塊或異常變化，應盡快就醫檢查，不要因羞愧或忽視而延誤治療時機。

好萊塢 加拿大 癌症

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