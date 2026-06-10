泰勒絲世紀婚禮豪砸300萬包下麥迪遜廣場 保密防諜不發喜帖

泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯預定在今夏完婚。（美聯社）

泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce) 的婚禮再度成為話題。根據外媒報導，兩人預計將於7月3日舉行婚禮，並豪砸約300萬美元包下紐約知名場館麥迪遜廣場花園 3天，引發熱議。

據「TMZ」報導，泰勒絲與崔維斯凱爾斯計畫在7月3日於麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮，為了婚禮籌備、正式儀式以及後續拆場工程，兩人一口氣租下場館3天。

報導指出，麥迪遜廣場花園每日租金約100萬美元，3天下來總花費高達300萬美元。雖然泰勒絲過去曾多次在該場館舉辦演唱會，累計演出多達8場，但據傳此次婚禮並未獲得任何特別優惠。

消息人士透露，婚禮預計將邀請超過1000名賓客參加。為避免資訊外流及確保安全，主辦單位並未印製傳統紙本喜帖，而是透過電話及簡訊逐一通知受邀賓客，希望將保密工作做到滴水不漏。

泰勒絲與崔維斯凱爾斯的戀情於2023年9月正式曝光，當時泰勒絲現身NFL球場觀戰，替男友所屬的Kansas City Chiefs 加油，戀情因此浮上檯面。

2024年2月，當酋長隊奪下超級盃冠軍後，泰勒絲更在球場上與凱爾斯公開擁吻，甜蜜畫面迅速席捲全球。之後她也曾透露，兩人在戀情曝光前其實已低調交往一段時間。

兩人在去年8月兩人的訂婚，凱爾斯當時特別與珠寶設計師合作打造專屬鑽戒，價值高達55萬美元（約新台幣1650萬元），展現十足誠意。不過，截至目前為止，新人尚未正式證實婚禮日期及相關細節，外界仍持續關注這場備受矚目的「世紀婚禮」是否即將登場。