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李奧納多慘虧380萬元 押寶環保鞋翻車快撐不住

記者陳穎／即時報導
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李奧納多狄卡皮歐投資踢到大鐵板。（美聯社）
李奧納多狄卡皮歐投資踢到大鐵板。（美聯社）

好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)近年積極投入環保事業，不過他支持的一家純素環保鞋品牌如今卻陷入財務危機。最新財報顯示，該公司累計虧損已超過290萬英鎊（約387萬美元），帳上現金更只剩7355英鎊（約9824美元），經營狀況引發關注。

李奧納多是英國環保鞋品牌 LØCI 的主要投資人之一。該品牌主打100%無動物成分的純素鞋款，使用回收竹材、泡棉與橡膠製作，每雙售價約160英鎊（約213美元），並標榜每雙鞋可回收再利用多達20個來自地中海及非洲東岸海域的塑膠瓶。

憑藉環保理念與時尚設計，LØCI曾受到不少好萊塢明星青睞，包括班艾佛列克(Ben Affleck)、蜜拉庫妮絲(Mila Kunis)與伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)等人都曾穿著其鞋款。此外，饒舌天后妮姬米娜(Nicki Minaj)也是投資人之一，甚至推出聯名系列商品。

然而根據最新公布的財務報告，負責經營品牌的Wild Loci Ltd累計虧損已達290萬4888英鎊，同時積欠債權人93萬1130英鎊。報告也指出，公司目前主要仰賴總額517萬英鎊的投資資金支撐營運。

此外，公司已連續兩年延遲提交財務報表，也未能準時繳交法定要求的年度確認聲明，面臨遭英國公司註冊處除名的風險。英國政府網站也警告，未依規定提交相關文件屬刑事犯罪，董事可能面臨罰款處分。

為刺激銷售，LØCI目前正大幅折扣促銷，多款鞋款祭出半價優惠，其中包括品牌經典的「Origins」系列，以及Nicki Minaj聯名推出的「Barbie Dangerous」與「Itty Bitty Piggy」等鞋款。

當年李奧納多宣布投資LØCI時，品牌創辦人 Emmanuel Eribo 曾大讚他與品牌擁有相同理念，並形容他的加入是一大福音。而李奧納多當時也表示，很自豪能投資一家致力於降低環境衝擊、推廣無動物傷害與道德製鞋理念的品牌。

不過隨著財務壓力持續浮現，這項被寄予厚望的環保事業未來能否成功翻身，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 最新報告顯示，LØCI母公司Wild Loci Ltd累計虧損已超過290萬英鎊，且帳上現金只剩7355英鎊，另還積欠債權人超過93萬英鎊，資金壓力相當沉重。

  • LØCI主打100%無動物成分的純素鞋款，採用回收竹材、泡棉與橡膠製作，並宣稱每雙鞋可回收再利用多達20個塑膠瓶，訴求兼具環保與時尚。

  • 公司已連續兩年延遲提交財務報表，也未準時繳交年度確認聲明，可能遭英國公司註冊處除名；英國政府也警告，違規可能使董事面臨罰款。

班艾佛列克 好萊塢

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