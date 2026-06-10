我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

離婚2年… 布蘭妮疑爆新戀情 神祕光頭男接送曝光

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
離婚兩年的布蘭妮疑似爆出新戀情。（路透資料照片）
離婚兩年的布蘭妮疑似爆出新戀情。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布蘭妮因涉嫌危險駕駛遭攔查後，近日改由神祕男子接送出入。
  • 重點二：她在Instagram分享副駕影片，畫面中與光頭鬍鬚男同車引發猜測。
  • 重點三：離婚山姆兩年後，她多次被拍到與神秘男子同行，戀情受關注。

流行天后布蘭妮（Britney Spears）近日再度引發外界關注。44歲的她今年3月因涉嫌危險駕駛遭警方攔查後，最近似乎不再親自開車，而是由一名身分不明的男子接送，兩人同車畫面曝光後，也讓外界好奇雙方關係。

根據外媒報導，布蘭妮今年3月4日晚間在美國加州文圖拉郡住家附近，因涉嫌危險駕駛遭警方攔查。風波過後，她近日在Instagram分享一段影片，畫面中可見她坐在副駕駛座，似乎十分享受被接送的時光。

影片中，布蘭妮戴著深色墨鏡、擦著鮮紅唇膏，一頭金髮自然披散，展現招牌性感魅力。而駕駛座上則坐著一名光頭、留著鬍子的男子，專心開車。布蘭妮不時拿起手機自拍，心情看來相當不錯。

不過，這名男子究竟是新歡、朋友還是工作人員，目前仍不得而知，布蘭妮也未對外說明其身分。這已不是布蘭妮近來第一次被拍到與神祕男子同行。去年12月，她曾搭乘豪華遊艇出海度假，並在社群平台曬出多張照片。當時照片中也曾出現一名身分不明的男子，引發粉絲熱烈猜測。

自從與前夫山姆(Sam Asghari)離婚2年後，布蘭妮的感情生活一直備受關注。如今再度被發現身邊有神秘男子相伴，也讓外界好奇這位流行天后的感情世界是否即將迎來新篇章。

加州 布蘭妮

上一則

楚嘉禾戲外也爭「主角」？發布會穿低胸裝 網轟搶劉浩存鋒頭

下一則

「耀眼」豆瓣開分5.9… 關曉彤、李昀銳被嫌沒CP感

延伸閱讀

熱戀名模坎達爾 男神雅各布被目擊甜蜜遊日 照片曝光

熱戀名模坎達爾 男神雅各布被目擊甜蜜遊日 照片曝光
葛萊美歌王自家住宅「遇刺身亡」享年35歲 前一晚才與弟弟通電話

葛萊美歌王自家住宅「遇刺身亡」享年35歲 前一晚才與弟弟通電話
珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍

珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍
布萊德彼特再遭子女切割 八卦媒體爆裘莉離間

布萊德彼特再遭子女切割 八卦媒體爆裘莉離間

熱門新聞

黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊