離婚2年… 布蘭妮疑爆新戀情 神祕光頭男接送曝光

離婚兩年的布蘭妮疑似爆出新戀情。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 布蘭妮因涉嫌危險駕駛遭攔查後，近日改由神祕男子接送出入。

布蘭妮因涉嫌危險駕駛遭攔查後，近日改由神祕男子接送出入。 重點二： 她在Instagram分享副駕影片，畫面中與光頭鬍鬚男同車引發猜測。

她在Instagram分享副駕影片，畫面中與光頭鬍鬚男同車引發猜測。 重點三：離婚山姆兩年後，她多次被拍到與神秘男子同行，戀情受關注。

流行天后布蘭妮 （Britney Spears）近日再度引發外界關注。44歲的她今年3月因涉嫌危險駕駛遭警方攔查後，最近似乎不再親自開車，而是由一名身分不明的男子接送，兩人同車畫面曝光後，也讓外界好奇雙方關係。

根據外媒報導，布蘭妮今年3月4日晚間在美國加州 文圖拉郡住家附近，因涉嫌危險駕駛遭警方攔查。風波過後，她近日在Instagram分享一段影片，畫面中可見她坐在副駕駛座，似乎十分享受被接送的時光。

影片中，布蘭妮戴著深色墨鏡、擦著鮮紅唇膏，一頭金髮自然披散，展現招牌性感魅力。而駕駛座上則坐著一名光頭、留著鬍子的男子，專心開車。布蘭妮不時拿起手機自拍，心情看來相當不錯。

不過，這名男子究竟是新歡、朋友還是工作人員，目前仍不得而知，布蘭妮也未對外說明其身分。這已不是布蘭妮近來第一次被拍到與神祕男子同行。去年12月，她曾搭乘豪華遊艇出海度假，並在社群平台曬出多張照片。當時照片中也曾出現一名身分不明的男子，引發粉絲熱烈猜測。

自從與前夫山姆(Sam Asghari)離婚2年後，布蘭妮的感情生活一直備受關注。如今再度被發現身邊有神秘男子相伴，也讓外界好奇這位流行天后的感情世界是否即將迎來新篇章。