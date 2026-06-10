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翠貝卡電影節╱凱蒂佩芮攜手杜魯多 首度甜走紅毯秀恩愛

編譯尤寶琪／綜合報導
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凱蒂佩芮和杜魯多首次攜手亮相紅毯。（美聯社）
凱蒂佩芮和杜魯多首次攜手亮相紅毯。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：凱蒂佩芮與杜魯多在翠貝卡電影節首度攜手走紅毯。
  • 重點二：兩人於首映會上親密互動，公開展現甜蜜戀情。
  • 重點三：戀情傳聞源自去年被拍到同遊，兩人皆經歷感情變動。

流行歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)和加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)將兩人的戀情，帶到了紅毯上。

這位流行歌手和加拿大前總理在翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)上首次攜手亮相紅毯，吸引了所有人的目光；兩人擺出一系列親密的姿勢，將戀情展現得淋漓盡致。

41歲的凱蒂佩芮和54歲的杜魯多兩人，在紐約舉行的演唱會電影「Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris」首映上，大方在鏡頭前親密互動；兩人笑容滿面，擁抱彼此，全程展現著甜蜜的瞬間。

凱蒂佩芮在這場首映會上，身穿一襲飾有玫瑰花圖案的白色露背禮服，頭髮梳成優雅的盤發；杜魯多則是身穿一身黑色西裝搭配白色襯衫，顯得精神抖擻。

在其中一張照片中，凱蒂佩芮的手放在杜魯多胸前，兩人目光交會；另一張照店中，這位歌手則是雙手環抱著杜魯多的肩膀，兩人親密地依偎在一起；兩人在鏡頭前擺姿勢時，還不時交換俏皮的眼神。

這與『Part of Me』非常不同，」凱蒂佩芮告訴「眾生相雜誌」(People Magazine)，提及她2012年的紀錄片，「這部更像是一部關於我生活的紀錄片，這對歌迷來說確實是一次最高水平的音樂會體驗。」

「我做這一切都是為了我的粉絲，因為他們這些年來一直幫助我，超過18年，而且這件事其實非常有趣」凱蒂佩芮說。

佩芮和杜魯多兩人，在2025年10月於佩芮的遊艇「Caravelle」上，在加州聖塔芭芭拉沿岸，被拍到兩人親密互動，引發了戀情傳聞。

這對情侶的戀情是在他們各自個人生活發生重大變故後萌芽；佩芮在2025年7月與相戀十年的「魔戒」男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom)宣布分手；杜魯多則是在結婚18年後於2023年宣布與妻子格雷戈爾分居。

杜魯多 加拿大

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