上半年票房王者「瑪利歐銀河」全球吸金10億 這2部電影第2

「超級瑪利歐銀河電影版」創下今年好萊塢電影最高票房紀錄。（取材自IMDb）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 超級瑪利歐銀河電影版全球票房突破10億美元，成為2026年首部達標作品。

超級瑪利歐銀河電影版全球票房突破10億美元，成為2026年首部達標作品。 重點二： 影片北美累積4.285億、海外5.715億，帶動瑪利歐宇宙再創驚人吸金力。

影片北美累積4.285億、海外5.715億，帶動瑪利歐宇宙再創驚人吸金力。 重點三：瑪利歐系列兩部電影合計23億，暫居全球動畫電影系列票房第九名。

以任天堂 經典電玩角色瑪利歐為主角的動畫鉅作「超級瑪利歐銀河電影版」（The Super Mario Galaxy Movie）票房持續狂飆，全球累積票房正式突破10億（美元，下同），成為2026年首部達成此里程碑的電影，也再次證明「瑪利歐宇宙」驚人的吸金實力。

根據最新統計，截至目前為止，「超級瑪利歐銀河電影版」在北美市場累積票房達4.285億，海外市場則進帳5.715億，推升全球總票房突破10億大關。

系列前作「超級瑪利歐兄弟電影」於2023年上映時便締造超過13億的驚人成績。兩部作品合計已狂掃23億票房，讓「瑪利歐」系列躋身好萊塢 最賺錢動畫電影系列之一，目前在全球動畫電影系列票房排行榜中位居第9名。

至於動畫系列票房冠軍，則由同樣出自環球影業與照明娛樂之手的「神偷奶爸」系列穩坐寶座，6部作品累積票房高達56.4億。

此外，迪士尼與皮克斯即將推出的「玩具總動員5」即將上映，也被業界視為下一部有望突破10億票房門檻的動畫大片，也是「瑪利歐」的最強勁敵。

另一方面，麥可傑克森傳記電影「麥可傑克森」同樣氣勢驚人。電影上映第7個周末後，全球票房已累積8.88億，持續朝10億美元俱樂部邁進。

目前2026年全球票房排行榜前五名依序為「超級瑪利歐銀河電影版」、「麥可傑克森」、「極限返航」（6.8億）、「穿著Prada的惡魔2」（6.6億），以及大陸電影「飛馳人生3」（6.5億）。