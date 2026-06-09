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布蘭妮離婚2年爆新戀情 神秘光頭男溫馨接送互動畫面曝光

記者陳穎／即時報導
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布蘭妮傳出有新戀情。(美聯社)
布蘭妮傳出有新戀情。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布蘭妮近日被拍到由神秘光頭男接送，畫面引發新戀情揣測。
  • 重點二：她先前曾因涉嫌危險駕駛遭警方攔查，之後改由他人代駕出行。
  • 重點三：自與前夫山姆離婚兩年後，她的感情動向持續成為外界焦點。

流行天后布蘭妮（Britney Spears）近日再度引發外界關注。44歲的她今年3月因涉嫌危險駕駛遭警方攔查後，最近似乎不再親自開車，而是由一名身份不明的男子接送，兩人同車畫面曝光後，也讓外界好奇雙方關係。

根據外媒報導，布蘭妮今年3月4日晚間在美國加州文圖拉郡住家附近，因涉嫌危險駕駛遭警方攔查。風波過後，她近日在Instagram分享一段影片，畫面中可見她坐在副駕駛座，似乎十分享受被接送的時光。

影片中，布蘭妮戴著深色墨鏡、擦著鮮紅唇膏，一頭金髮自然披散，展現招牌性感魅力。而駕駛座上則坐著一名光頭、留著鬍子的男子，專心開車。布蘭妮不時拿起手機自拍，心情看來相當不錯。

不過，這名男子究竟是新歡、朋友還是工作人員，目前仍不得而知，布蘭妮也未對外說明其身分。這已不是布蘭妮近來第一次被拍到與神秘男子同行。去年12月，她曾搭乘豪華遊艇出海度假，並在社群平台曬出多張照片。當時照片中也曾出現一名身份不明的男子，引發粉絲熱烈猜測。

自從與前夫山姆(Sam Asghari)離婚2年後，布蘭妮的感情生活一直備受關注。如今再度被發現身邊有神秘男子相伴，也讓外界好奇這位流行天后的感情世界是否即將迎來新篇章。

精華 FAQ

  • 她近日被拍到坐在副駕，由一名光頭留鬍子的男子接送，還在車內自拍、神情愉快，讓外界立刻聯想到可能有新戀情。

  • 截至報導時，男子身分尚未公開，外界無法確認他是新歡、朋友，還是工作人員；布蘭妮本人也沒有出面說明。

  • 除了近期同車畫面，她去年12月度假時也曾被拍到與神秘男子同框；加上她與山姆離婚已兩年，感情動向自然備受追蹤。

加州 布蘭妮

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