布蘭妮離婚2年爆新戀情 神秘光頭男溫馨接送互動畫面曝光

布蘭妮傳出有新戀情。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 布蘭妮近日被拍到由神秘光頭男接送，畫面引發新戀情揣測。

布蘭妮近日被拍到由神秘光頭男接送，畫面引發新戀情揣測。 重點二： 她先前曾因涉嫌危險駕駛遭警方攔查，之後改由他人代駕出行。

她先前曾因涉嫌危險駕駛遭警方攔查，之後改由他人代駕出行。 重點三：自與前夫山姆離婚兩年後，她的感情動向持續成為外界焦點。

流行天后布蘭妮 （Britney Spears）近日再度引發外界關注。44歲的她今年3月因涉嫌危險駕駛遭警方攔查後，最近似乎不再親自開車，而是由一名身份不明的男子接送，兩人同車畫面曝光後，也讓外界好奇雙方關係。

根據外媒報導，布蘭妮今年3月4日晚間在美國加州 文圖拉郡住家附近，因涉嫌危險駕駛遭警方攔查。風波過後，她近日在Instagram分享一段影片，畫面中可見她坐在副駕駛座，似乎十分享受被接送的時光。

影片中，布蘭妮戴著深色墨鏡、擦著鮮紅唇膏，一頭金髮自然披散，展現招牌性感魅力。而駕駛座上則坐著一名光頭、留著鬍子的男子，專心開車。布蘭妮不時拿起手機自拍，心情看來相當不錯。

不過，這名男子究竟是新歡、朋友還是工作人員，目前仍不得而知，布蘭妮也未對外說明其身分。這已不是布蘭妮近來第一次被拍到與神秘男子同行。去年12月，她曾搭乘豪華遊艇出海度假，並在社群平台曬出多張照片。當時照片中也曾出現一名身份不明的男子，引發粉絲熱烈猜測。

自從與前夫山姆(Sam Asghari)離婚2年後，布蘭妮的感情生活一直備受關注。如今再度被發現身邊有神秘男子相伴，也讓外界好奇這位流行天后的感情世界是否即將迎來新篇章。