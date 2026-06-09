家中無預警倒地 「教父」男星逝世 享壽65歲
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曾演出「教父3」與「異種」的好萊塢男星安東尼古德拉（Anthony Guidera）驚傳過世，享壽65歲。據了解，他在遭遇突發的醫療緊急狀況、與死神搏鬥數周後，已於上周六在摯愛家人的陪伴下安詳離世。
安東尼的妻子瓦萊麗（Valarie Guidera）悲痛透露，丈夫是在5月11日於南加州的家中客廳毫無預警地突然倒地。當時安東尼的心臟瞬間停止跳動，情況一度極度危急，家人隨即緊急將他送往附近醫院搶救。雖然醫療團隊在第一時間成功穩定了他的生命跡象，但他卻始終陷入昏迷，遲遲無法離開加護病房。
在接下來將近三周的時間裡，安東尼只能依靠生命維持系統延續氣息。期間醫生雖然用盡各種方法監測、檢查，卻始終無法查出導致他心臟驟停的真正病因，眼看病況歷經數週仍毫無起色，家人最終決定放手。
為了完成安東尼生前對於「臨終照護」的遺願，家屬忍痛拒絕了無效的積極醫療干預，同意撤除生命維持系統，並將他帶回熟悉的家中，在摯愛親友的圍繞陪伴之下，走完人生最後一程。目前他的官方確切死因仍有待進一步釐清。
安東尼古德拉於1990年踏入影壇，首部作品便是在名導法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）執導的犯罪史詩巨作「教父3」中，飾演與自己同名的保鏢「安東尼」。雖然當時戲分不多，但他極具辨識度的外型成功在好萊塢打開知名度，隨後也陸續接演不少經典電影。
他在5月11日於南加州家中客廳突然倒地，隨即出現心臟驟停，家人立刻將他送往附近醫院搶救。醫療團隊雖短暫穩定生命跡象，但他之後一直昏迷。 安東尼在加護病房昏迷近三周，醫師仍查不出真正病因，病情也沒有明顯好轉。家人考量他生前對臨終照護的意願，才決定停止無效積極治療。 他於1990年踏入影壇，首部作品就是法蘭西斯柯波拉執導的《教父3》，在片中飾演與自己同名的保鏢安東尼。雖然戲分不多，仍因此打開知名度。
精華 FAQ
他在5月11日於南加州家中客廳突然倒地，隨即出現心臟驟停，家人立刻將他送往附近醫院搶救。醫療團隊雖短暫穩定生命跡象，但他之後一直昏迷。
安東尼在加護病房昏迷近三周，醫師仍查不出真正病因，病情也沒有明顯好轉。家人考量他生前對臨終照護的意願，才決定停止無效積極治療。
他於1990年踏入影壇，首部作品就是法蘭西斯柯波拉執導的《教父3》，在片中飾演與自己同名的保鏢安東尼。雖然戲分不多，仍因此打開知名度。
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