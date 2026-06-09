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葛萊美歌王自家住宅「遇刺身亡」享年35歲 前一晚才與弟弟通電話

記者廖福生／即時報導
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歌手塔萊萊利遭人刺殺身亡。(取材自https://x.com/TalayRile...
歌手塔萊萊利遭人刺殺身亡。(取材自https://x.com/TalayRiley/status/2031537724709085221)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：葛萊美得主塔萊萊利於倫敦住宅花園遭刺殺身亡。
  • 重點二：倫敦警方已逮捕三名嫌犯，犯案動機仍在調查中。
  • 重點三：弟弟悲痛發文悼念，透露前一晚才與哥哥通電話。

葛萊美歌王塔萊萊利（Talay Riley），驚傳於6月5日清晨在倫敦東部銀鎮一處住宅花園內慘遭刺殺身亡。倫敦警察廳隨後證實他的死訊，目前已依涉嫌謀殺罪名逮捕三名嫌犯，其犯罪動機目前警方正在調查。

面對猝不及防的意外，塔萊萊利的經紀團隊與家屬沉痛發布聯合聲明，感性追憶私底下的他其實幽默、慷慨且無可取代，他的存在曾深刻感動了許多人的生命。而在聲明中，家屬也特別向連日來致電與拜訪關心的外界表達謝意，並期盼大眾能在此刻給予體諒與空間。

針對塔萊萊利的謀殺案，倫敦警察廳總督察喬安娜約克（Joanna Yorke）除了公開向家屬致哀，也公開呼籲案發當天清晨曾在該地區出入、或目擊可疑人事物的民眾主動與警方聯繫，並提供相關的監視器影像。

這場悲劇也讓同樣身為詞曲作家的弟弟麥可（Michael Orabiyi）徹底心碎，隨後在社群平台 Instagram 上曬出過往照片，並發布了一篇感人至深的悼文。麥可字字血淚地寫道：「我的心都碎了！這一切就像一場噩夢。」

他更痛心透露，就在哥哥遇刺離世的前一天，兄弟倆才剛通過電話、彼此暢談著未來，聊著要如何保持積極樂觀，以及還有哪些想一起完成的夢想。麥可悲痛表示，自己做夢也沒想到那竟是彼此最後的對話，並感性告白：「謝謝你的一切，兄弟，願你在天堂安息，直到我們再次相見。」令不少樂迷看了忍不住鼻酸。

塔萊萊利生於1990年是當代西洋樂壇不可多得的創作奇才，他自2009年展開詞曲創作生涯，卓越的才華讓布蘭妮、亞瑟小子等天王天后都爭相合作，曾為布蘭妮創作暢銷金曲「Clumsy」，以及為杜娃黎波打造首張專輯主打歌「Last Dance」。

此外，塔萊萊利更憑藉為歌手H.E.R.創作的神曲「Lights On」一舉奪下葛萊美獎座。而他自己演唱的單曲「Make You Mine」也曾寫下英國暢銷榜佳績，不料如今生命卻戛然而止，留下親友與歌迷無盡思念。

精華 FAQ

  • 他於6月5日清晨在倫敦東部銀鎮一處住宅花園內遭刺殺身亡，倫敦警察廳已證實死訊，並立即展開謀殺案調查與蒐證工作。

  • 警方已依涉嫌謀殺罪名逮捕三名嫌犯，並持續追查犯案動機；同時呼籲案發時段目擊可疑情況者，主動提供線索與監視器畫面。

  • 經紀團隊與家屬發表聯合聲明，形容他幽默、慷慨且無可取代；弟弟則在社群發文悼念，並透露兩人前一晚才通過電話。

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