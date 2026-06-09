2026東尼獎 「施米加多」奪最佳音樂劇 80歲李斯高3度封帝
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第79屆東尼獎（Tony Awards）7日在紐約無線電城音樂廳舉行。今年的頒獎典禮由美國流行天后粉紅佳人（P!nk）首度擔綱主持，現場氣氛歡樂非凡。本屆大獎由改編自Apple TV+同名影集的「歡迎來到施米加多！」（Schmigadoon!）奪下分量最重的「最佳音樂劇」，而經典重演劇「推銷員之死」（Death of a Salesman）則一舉橫掃6項大獎，成為當晚最大贏家。
音樂劇類別中，諷刺百老匯浮誇風格的「歡迎來到施米加多！」全晚共抱回4座獎項，其創作者辛柯保羅（Cinco Paul）更包辦了「最佳音樂劇劇本」與「最佳原創配樂」。製作人洛恩邁克爾斯（Lorne Michaels）領獎時笑稱，「有時候唱歌、跳舞、講笑話再加上好結局，就足夠了。」這場勝利也讓出品方Apple TV+成功解鎖囊括艾美獎、奧斯卡、葛萊美與東尼獎的「片廠大滿貫」壯舉。
此外，音樂劇「散開時光」（Ragtime）表現同樣亮眼，摘下「最佳復排音樂劇」（Best Revival of a Musical），其男女主角約書亞亨利（Joshua Henry）與凱西利維（Caissie Levy）更雙雙包辦音樂劇類最佳男女主角獎。
在舞台劇類別方面，亞瑟米勒的經典名作「推銷員之死」除了拿下「最佳復排舞台劇」與「最佳舞台劇導演」外，實力派女星蘿莉麥佛卡（Laurie Metcalf）也憑該劇奪得「最佳舞台劇女配角」。
個人紀錄部分，高齡80歲的老戲骨約翰李斯高（John Lithgow）憑藉舞台劇「巨人」（Giant）三度封帝，奪得「最佳舞台劇男主角」（Best Actor in a Play），成為東尼獎史上該獎項年紀最大的獲獎者。而最佳舞台劇（Best Play）則頒給了劇作家貝絲霍爾（Bess Wohl）的「解放」（Liberation），使她成為東尼獎歷史上第四位贏得該殊榮的女性編劇。
由改編自 Apple TV+ 同名影集的《歡迎來到施米加多！》奪下最佳音樂劇，該作同時也拿下多項音樂劇類獎項，成為當晚焦點之一。 亞瑟米勒經典重演劇《推銷員之死》一舉橫掃六項大獎，包含最佳復排舞台劇、最佳舞台劇導演與女配角獎，成為本屆最大贏家。 80歲的約翰李斯高憑舞台劇《巨人》獲得最佳舞台劇男主角，成為東尼獎史上該獎項年紀最大的得主，也寫下三度封帝紀錄。
精華 FAQ
由改編自 Apple TV+ 同名影集的《歡迎來到施米加多！》奪下最佳音樂劇，該作同時也拿下多項音樂劇類獎項，成為當晚焦點之一。
亞瑟米勒經典重演劇《推銷員之死》一舉橫掃六項大獎，包含最佳復排舞台劇、最佳舞台劇導演與女配角獎，成為本屆最大贏家。
80歲的約翰李斯高憑舞台劇《巨人》獲得最佳舞台劇男主角，成為東尼獎史上該獎項年紀最大的得主，也寫下三度封帝紀錄。
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