62歲布萊德彼特巴黎放閃 同框33歲女友衝熱搜 滿滿粉紅泡泡太甜
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62歲好萊塢男星「小布」布萊德彼特(Brad Pitt)近日與小29歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙(Ines de Ramon)一同現身法國巴黎，兩人接連被拍到出席公開活動、街頭約會與欣賞演唱會，甜蜜互動再度成為外界關注焦點。由於62歲的布萊德彼特與33歲女友同框時狀態出眾，不少網友驚呼兩人幾乎看不出近30歲年齡差，也讓相關話題登上熱搜。
近日適逢法國網球公開賽舉行期間，布萊德彼特與伊恩斯德拉蒙一同現身女單決賽觀眾席。兩人全程互動自然，不時低聲交談，展現穩定甜蜜的感情狀態，現場大量未修圖照片曝光後，也迅速在社群平台引發討論。
除了觀看網球賽事，兩人也被目擊在巴黎街頭散步約會。布萊德彼特當天以藍色襯衫搭配紫紅色長褲現身，再配上墨鏡與休閒鞋，展現一貫率性風格；伊恩斯德拉蒙則穿著蕾絲襯衫搭配駝色喇叭褲，整體造型簡約優雅，散發輕鬆自在的氛圍。
兩人先是一起現身法國網球公開賽女單決賽觀眾席，之後又被拍到在巴黎街頭散步約會，甚至還出席公開活動與欣賞演唱會，行程相當密集。 因為布萊德彼特雖已62歲，與33歲女友同框時狀態依舊出眾，外界幾乎看不出將近30歲的年齡差，加上互動甜蜜，自然成為社群討論焦點。 布萊德彼特以藍襯衫、紫紅長褲展現率性風格，女友則穿蕾絲襯衫與駝色喇叭褲，兩人整體造型輕鬆優雅，互動自然，散發穩定又甜蜜的氛圍。
精華 FAQ
兩人先是一起現身法國網球公開賽女單決賽觀眾席，之後又被拍到在巴黎街頭散步約會，甚至還出席公開活動與欣賞演唱會，行程相當密集。
因為布萊德彼特雖已62歲，與33歲女友同框時狀態依舊出眾，外界幾乎看不出將近30歲的年齡差，加上互動甜蜜，自然成為社群討論焦點。
布萊德彼特以藍襯衫、紫紅長褲展現率性風格，女友則穿蕾絲襯衫與駝色喇叭褲，兩人整體造型輕鬆優雅，互動自然，散發穩定又甜蜜的氛圍。
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