62歲布萊德彼特巴黎放閃 同框33歲女友衝熱搜 滿滿粉紅泡泡太甜

布萊德彼特和女友伊恩斯德拉不時低頭說悄悄話。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 62歲布萊德彼特與33歲女友同遊巴黎，甜蜜同框引發熱議。

62歲布萊德彼特與33歲女友同遊巴黎，甜蜜同框引發熱議。 重點二： 兩人現身法網女單決賽觀眾席，互動自然展現穩定感情。

兩人現身法網女單決賽觀眾席，互動自然展現穩定感情。 重點三：街頭約會照片曝光後，兩人穿搭與狀態成焦點，登上熱搜。

62歲好萊塢 男星「小布」布萊德彼特 (Brad Pitt)近日與小29歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙(Ines de Ramon)一同現身法國巴黎，兩人接連被拍到出席公開活動、街頭約會與欣賞演唱會，甜蜜互動再度成為外界關注焦點。由於62歲的布萊德彼特與33歲女友同框時狀態出眾，不少網友驚呼兩人幾乎看不出近30歲年齡差，也讓相關話題登上熱搜。

近日適逢法國網球公開賽舉行期間，布萊德彼特與伊恩斯德拉蒙一同現身女單決賽觀眾席。兩人全程互動自然，不時低聲交談，展現穩定甜蜜的感情狀態，現場大量未修圖照片曝光後，也迅速在社群平台引發討論。

除了觀看網球賽事，兩人也被目擊在巴黎街頭散步約會。布萊德彼特當天以藍色襯衫搭配紫紅色長褲現身，再配上墨鏡與休閒鞋，展現一貫率性風格；伊恩斯德拉蒙則穿著蕾絲襯衫搭配駝色喇叭褲，整體造型簡約優雅，散發輕鬆自在的氛圍。

布萊德彼特和女友伊恩斯德拉現身法國網球公開賽。（美聯社）

布萊德彼特和女友伊恩斯德拉散發粉紅泡泡。（路透）