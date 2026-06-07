金卡黛珊摩納哥觀賽F1 無視王牌記者掉頭就走 被批沒禮貌

金卡戴珊(中)與妹妹克羅伊(右)現身摩納哥F1大獎賽現場。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金卡黛珊在摩納哥F1賽前拒絕受訪，直接轉身離去引發爭議。

金卡黛珊在摩納哥F1賽前拒絕受訪，直接轉身離去引發爭議。 重點二： Sky Sports記者布倫德爾主動上前提問，卻遭卡戴珊與隨行人員冷處理。

Sky Sports記者布倫德爾主動上前提問，卻遭卡戴珊與隨行人員冷處理。 重點三：網友對此反應兩極，有人批評她沒禮貌，也有人認為她有拒訪權利。

實境秀藝人金卡黛珊(Kim Kardashian) 7日現身摩納哥F1 大獎賽(Grand Prix)現場，卻無視記者採訪，直接掉頭而去。此舉引發爭議，有網友直批她沒禮貌。

八卦新聞網站Pagesix報導，在F1賽前進行「Grid Walk(起跑區巡禮)」訪問的天空體育(Sky Sports)王牌記者布倫德爾(Martin Brundle)一看到卡戴珊與妹妹克羅伊(Khloé Kardashian)現身 ，滿懷希望上前準備訪問卻踢到鐵板。

根據曝光的影片顯示，當布倫德爾詢問45歲的卡戴珊「今天感覺如何」，後者沒有回應還直接移開目光，隨即一名F1工作人員向卡戴珊耳語，布倫德爾棄而不捨說道：「大家通常都會跟我們簡單聊幾句，妳喜歡F1嗎?」然而卡戴珊揮了揮手並未回答任何問題，就在隨行人員陪同下離開現場，讓布倫德爾一臉失望對著鏡頭直言：「看來我們今天沒有訪問了。」

今年2月間，身為四個孩子母親的卡戴珊傳出與F1七屆冠軍車手、現年41歲的漢米爾頓(Lewis Hamilton)過從甚密的消息，於是卡戴珊和克羅伊5日特別乘船來到摩納哥，為緋聞男友加油打氣。

這段賽前插曲引發社群正反兩方爭論，支持布倫德爾的網友紛紛在社群平台X痛斥：「卡戴珊有多麼沒禮貌! 布倫德爾走過去提問，她卻先看旁邊的人要確認對方值不值得搭理，有夠差勁」、「卡戴珊沒有高貴到可以不理布倫德爾，真是沒風度」、「有些名人在F1起跑區真的該收斂點，如果不想受訪，就不該出現，卡戴珊應該記住，布倫德爾還是一如既往地幽默。」

但仍有粉絲為卡戴珊打抱不平：「從來沒有人規定車手另一半或來賓一定要受訪，不管布倫德爾多大牌、也不管卡戴珊多有名，沒有人有權強迫別人上鏡頭」、「布倫德爾對漢米爾頓有偏見才是問題，他明知卡戴珊不想接受訪問，現場保全也在阻擋，他平常都會尊重別人意願，偏偏故意對她製造話題，真是不厚道。」