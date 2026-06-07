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實境秀女星被曝歧視非裔 「戀愛島：美國篇」除名

編譯俞仲慈／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：戀愛島：美國篇女星蒙哥馬利遭挖出青少年時期歧視非裔影片。
  • 重點二：Peacock宣布將她從第八季卡司除名，事件引發社群討論。
  • 重點三：蒙哥馬利公開道歉認錯，表示理解言語傷害並願負責。

熱門實境秀「戀愛島：美國篇」(Love Island USA)其中一位女性參賽者被挖出過往有歧視非裔族群的不當發言影片，被製作單位除名後，透過社群平台公開道歉、平息眾怒。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導， 25歲的凡妮莎蒙哥馬利(Vasana Montgomery)日前針對個人引發的爭議，透過Instagram帳號發文公開回應：「我使用了種族辱罵字眼，我沒有任何藉口，我感到非常抱歉。」並坦言：「我對自己的用詞感到羞愧與失望，我會完全承擔自己所說的話，也理解為什麼這讓許多人受到傷害與憤怒。」

蒙哥馬利在青少年時期拍下的兩段影片中對非裔族群使用辱罵字眼，在影片曝光後，串流平台Peacock本周宣布將她從第八季卡司除名。對於個人失言後果，蒙哥馬利坦然面對說：「這些年來我成長很多，也花時間教育自己、傾聽、學習，更理解語言可能造成的影響，這樣的成長並不能抹去我的錯誤。」

她並強調：「我不是要求任何人原諒我，我認為人應該為自己的行為負責，但我也相信人可以成長、學習，並變得更好。」最後誠摯說：「對於任何被我傷害或失望的人，我真的很抱歉。」

報導指出，「戀愛島：美國篇」上一季也曾發生類似爭議，當時參賽者尤莉莎艾斯科巴(Yulissa Escobar)也因為在播客節目受訪時疑似使用種族歧視語言而被迫退出；「戀愛島：美國篇」在公布本季卡司前於Instagram發表聲明強調：「這是一個享受樂趣的空間，而非散播負面情緒的地方，請保持友善、保持正向，也別忘了這裡是『愛的島嶼』！」

「戀愛島：美國篇」因擅長運用社群媒體宣傳，加上節目片段四處瘋傳，掀起流行文化現象(pop culture phenomenon)，第六季和第七季更打破收視紀錄，成為所有串流平台收視率最高的實境秀節目，根據尼爾森(Nielsen)收視統計，觀看時間長達4億3400萬分鐘，影響力不容小覷。

精華 FAQ

  • 她被挖出青少年時期拍攝的影片中，對非裔族群使用辱罵字眼，影片曝光後引發強烈批評，串流平台Peacock因此將她從第八季卡司中移除。

  • 她在Instagram承認自己使用了種族辱罵字眼，強調沒有任何藉口，對自己的用詞感到羞愧與失望，並表示願意完全承擔後果，也向受傷害者致歉。

  • 節目過去就曾因類似爭議受到關注，上一季也有人疑似使用歧視語言而退出。雖然節目收視強勁、社群話題高，但也屢次面臨言行審視。

歧視 非裔

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