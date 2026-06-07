Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

杜娃黎波穿著凡賽斯的禮服現身婚宴。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杜娃黎波與卡倫透納在西西里島舉辦三天奢華婚禮。

杜娃黎波與卡倫透納在西西里島舉辦三天奢華婚禮。 重點二： 艾爾頓強親赴現場獻唱Your Song成最大驚喜。

艾爾頓強親赴現場獻唱Your Song成最大驚喜。 重點三：婚禮豪華排場引發當地居民抗議公共空間被占用。

英國流行天后杜娃黎波(Dua Lipa)與演員卡倫透納(Callum Turner)日前正式登記完婚，兩人在義大利 西西里島舉辦為期3天的豪華婚禮慶典，不僅邀來眾多親友見證幸福時刻，就連樂壇傳奇艾爾頓強(Elton John)都親自到場獻唱經典名曲「Your Song」，讓現場賓客感動不已。

據外媒報導，30歲的杜娃黎波與35歲的卡倫透納先前已於倫敦馬里波恩市政廳完成結婚登記，6天後再飛往西西里島巴蓋里亞歷史悠久的別墅Villa Valguarnera舉辦盛大婚禮，作為婚禮慶典最高潮。

婚禮當天，杜娃黎波身穿由時尚女王多娜泰拉凡賽斯(Donatella Versace)親自設計、鑲嵌鑽飾的訂製婚紗現身。傍晚6時左右，她沿著長達約200公尺、兩旁種滿九重葛的林蔭大道緩緩步入會場，場面宛如童話故事。現場在別墅前方搭建白色涼亭，新人則在親友見證下交換誓詞。知情人士透露，整場儀式走溫馨路線，沒有過多繁複流程，將焦點留給新人與家人。

婚禮現場以牡丹與風信子裝飾，並設置拍照亭供賓客留下紀念照。主辦單位還特別準備印有「Stay mad with me forever（永遠陪我一起瘋狂）」字樣的刺繡手帕，作為婚禮小物送給來賓。

最令人驚喜的是，艾爾頓強特地搭乘私人飛機抵達西西里島，並在婚禮上獻唱經典情歌「Your Song」。據悉，這位樂壇傳奇與杜娃黎波私交甚篤，因此特別現身祝福好友完婚，成為婚禮最感人的橋段之一。此外，派對還找來多位世界級DJ輪番上陣，包括 Carl Cox、Martin Garrix、David Guetta 與 Peggy Gou，打造宛如音樂祭等級的婚宴派對。

當晚接近午夜時分，別墅上空更施放長達10分鐘的大型煙火秀，絢麗煙火照亮整片夜空，吸引不少當地居民停車圍觀，甚至高喊義大利語祝福新人「新婚快樂」。

不過，這場奢華婚禮也引發部分當地居民不滿。有民眾在巴勒摩街頭張貼標語抗議，寫著「巴勒摩不是出租場地」、「公共空間屬於所有人」、「這裡不是有錢人的客廳」等字句，批評大型名人活動對當地生活造成影響。

杜娃黎波在義大利舉辦為期3天的婚宴。（路透）

杜娃黎波(左)邀請好友到義大利參加婚宴。（路透）