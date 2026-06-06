布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采
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17歲的諾克斯·裘莉-彼特(Knox Jolie-Pitt)在泰拳擂台上大顯身手，酷炫風采彷彿父親布萊德彼特(Brad Pitt)當年在電影「鬥陣俱樂部」(Fight Club)中的帥氣神韻。
娛樂新聞媒體「第六頁」(Page Six)報導，安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)與布萊德彼特的最小的兒子諾克斯，日前在洛杉磯市中心一家俱樂部的表演賽中登台，舉手投足間充滿了父親當年在電影中的格鬥能量。
TMZ曝光的影片顯示，諾克斯在擂台上雖挨了幾拳，但仍持續反擊，更數度成功擊中對手。
事實上，這名少年身手不凡早已不是祕密。去年6月，諾克斯17歲生日前夕，就在一場武術比賽中勇奪金牌，安潔莉娜裘莉當時就被拍到在現場為兒子熱情加油。
「第六頁」引述TMZ報導，諾克斯是「布裘莉娜」(Brangelina)6名子女中最小的兒子，他有個雙胞胎妹妹薇薇安(Vivienne Jolie-Pitt)，曾和母親攜手演出電影「黑魔女:沉睡魔咒」(Maleficent)，當時也低調現身觀眾席，親眼見證哥哥在「國際踢拳聯合會計分泰拳技術賽」(IKF PMT Technical Event) 中勇奪勝利。
畫面中，諾克斯在墊子上對著對手不斷揮拳、踢腿，攻勢相當凌厲。
這名年輕的拳擊手過去鮮少公開露面，與他的其他兄弟姐妹一樣，生活過得十分低調且注重隱私，不過偶爾仍會被捕捉到外出辦事的日常畫面。
去年11月，他在一次休閒外出，罕見以一頭亮粉色尖刺精靈短髮亮相，大膽的造型顯然讓他很難保持低調。
當時他正與朋友一同現身加州洛杉磯洛斯費利茲(Los Feliz)的健康超市Lazy Acres Market。而他最近一次被拍到則是在5月份，當時他頂著一頭「火紅橘色」的亮麗短髮走出泰拳教室，繼續引領他的鮮豔髮色潮流。
在此之前，諾克斯上一次與明星媽媽公開同行是在2024年7月，當時這對母子正提著裝滿零食與玩具的袋子，一同離開一家寵物店。
他是在洛杉磯市中心一家俱樂部舉行的表演賽中登台，現場畫面顯示他與對手多次交手，雖然挨拳仍持續反擊，表現相當積極。 報導認為諾克斯在擂台上的舉手投足充滿格鬥感，甚至讓人聯想到布萊德彼特當年在《鬥陣俱樂部》中的帥氣與狠勁，因此被形容神韻相似。 去年6月他曾在武術比賽中奪得金牌，母親安潔莉娜裘莉也到場加油；此外他去年11月與今年5月都曾因不同造型與外出行程被媒體拍到。
精華 FAQ
他是在洛杉磯市中心一家俱樂部舉行的表演賽中登台，現場畫面顯示他與對手多次交手，雖然挨拳仍持續反擊，表現相當積極。
報導認為諾克斯在擂台上的舉手投足充滿格鬥感，甚至讓人聯想到布萊德彼特當年在《鬥陣俱樂部》中的帥氣與狠勁，因此被形容神韻相似。
去年6月他曾在武術比賽中奪得金牌，母親安潔莉娜裘莉也到場加油；此外他去年11月與今年5月都曾因不同造型與外出行程被媒體拍到。
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